La Junta niega inacción forestal en Palacios del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, ha respondido a las quejas del Ayuntamiento de Palacios del Sil por la falta de limpieza y desbroces de los montes para poder prevenir incendios forestales y asegura que la Consejería de Medio Ambiente está desarrollando diversas actuaciones de gestión forestal, prevención de incendios y mejora de hábitats naturales en el término municipal «que demuestran el trabajo continuado que se viene realizando en los montes públicos de la zona».

Actualmente —explica el delegado— están en ejecución cinco proyectos que afectan a montes de utilidad pública del municipio, dirigidos tanto a la prevención de incendios forestales como a la conservación de especies emblemáticas, entre ellas el urogallo cantábrico y el oso pardo: «Desde la puesta en marcha de dichas actuaciones se han ejecutado aproximadamente 125 hectáreas de desbroces y 200 hectáreas de tratamientos selvícolas. Estos trabajos permiten mejorar la estructura de las masas forestales, reducir la carga de combustible vegetal y crear áreas de discontinuidad que facilitan las labores de prevención y extinción de incendios, al tiempo que contribuyen a mejorar el hábitat de las especies protegidas».

La Junta asegura también que ya «se han realizado alrededor de diez kilómetros de desbroces lineales en pistas forestales y está previsto continuar con estas labores, especialmente en los Montes de Utilidad Pública 190 y 191». Entre las actuaciones «prioritarias» figura el acondicionamiento de la pista de acceso a la braña de Zaramedo (Matalavilla). «La próxima semana, está programada la entrada de maquinaria en el Monte de Utilidad Pública 191, en las proximidades de Susañe, para acometer labores de repaso y acondicionamiento de cortafuegos», adelantó el delegado territorial.

«La creación y mantenimiento de los anillos de seguridad en torno a los núcleos de población constituye una responsabilidad de las entidades locales. Con el fin de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, la Junta de Castilla y León ha impulsado diversas líneas de colaboración con las diputaciones provinciales, financiando tanto la planificación como actuaciones preventivas en las zonas de interfaz urbano-forestal», ha dicho también la Administración.