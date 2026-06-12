El grupo berciano MAZU presenta "Un tema de Amaral"

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La banda berciana MAZU lanza este viernes 12 de junio "Un tema de Amaral", el segundo adelanto de su próximo trabajo discográfico. Tras la publicación de "Arena y sal (la balada)", el grupo continúa mostrando una nueva etapa artística marcada por la emoción, la cercanía y una forma más íntima de entender sus canciones.

Con este nuevo sencillo, MAZU firma una composición muy especial dentro de su repertorio. Se trata de la única canción que la banda ha escrito que habla directamente del amor, alejándose de temáticas habituales en su imaginario emocional como la pérdida, la distancia o el desamor. Una excepción que convierte a "Un tema de Amaral" en una de las piezas más personales y significativas de esta nueva etapa.

La canción nace de una referencia musical y emocional muy concreta. Amaral ha sido siempre una influencia fundamental para los integrantes del grupo, formando parte tanto de su educación musical como de su historia personal. Esa conexión se transforma ahora en una canción que funciona como homenaje, recuerdo y declaración de intenciones creativas.

En esta nueva fase, MAZU continúa explorando una escritura más directa y una producción centrada en la emoción, dejando espacio para que el público pueda reconocerse en cada historia. "Un tema de Amaral" refleja a la perfección esta búsqueda artística, construyendo un universo donde la nostalgia no pesa, sino que acompaña, y donde la música sirve como refugio y memoria compartida.

Para la producción del tema, la banda ha vuelto a confiar en Carlos Hernández, uno de los productores más reconocidos del panorama nacional, responsable de trabajos para artistas como Leiva, Viva Suecia o Carolina Durante. Hernández ya estuvo al frente de la producción de "Arena y sal (la balada)", consolidando así una colaboración clave en la evolución sonora del grupo.

Cabe recordar que MAZU es una banda formada por voz, guitarra, bajo y batería que ´bebe´ de la esencia del pop-rock español de los años 2000, actualizando ese legado con una mirada contemporánea cercana al indie-pop. Su propuesta apuesta por la honestidad de las canciones, las melodías memorables y una energía capaz de convertir cada concierto en una experiencia compartida.

Antes de comenzar a publicar material propio, el cuarteto pasó años forjando su identidad sobre los escenarios a través de más de 200 conciertos interpretando versiones, una experiencia que les permitió desarrollar una sólida conexión con el público y entender el directo como un espacio de encuentro.

En 2024, la banda dio un paso decisivo al grabar su primer EP, Me intoxiqué, en los estudios Neo Music Box de Aranda de Duero. Desde entonces, el proyecto ha ido ganando visibilidad dentro de la escena emergente nacional, logrando hitos como su presencia en la final del concurso de bandas del FIB o el lleno absoluto en Café La Palma de Madrid.

Además, su confirmación en festivales de referencia como Sonorama Ribera 2026 supone un nuevo impulso para una formación que reivindica la fuerza de las canciones sencillas, honestas y capaces de emocionar.

Tras el lanzamiento de esta nueva canción, MAZU afronta un intenso calendario de directos durante los próximos meses, llevando su propuesta a escenarios de toda España. La banda actuará el 26 de junio en Musicamino, en Villafranca del Bierzo (León); el 3 de julio en Silfest Valdeorras, en O Barco de Valdeorras (Ourense); del 5 al 9 de agosto en Sonorama Ribera, en Aranda de Duero (Burgos); y el 22 de agosto en El Metro Festival, en Almudévar (Huesca).