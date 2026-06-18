Luz verde al nuevo viaducto de Tremor en la A-6

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes ha aprobado el proyecto de trazado para la construcción de un nuevo viaducto de 480 metros de longitud sobre el río Tremor, en la autovía A-6 a su paso por el término municipal de Torre del Bierzo, en León.

Esta aprobación, que da vía libre a la expropiación de los terrenos necesarios para esas obras, será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El viaducto actual, situado en el km 355,8 de la autovía A-6, salva el valle formado por el río Tremor, a una altura de unos 90 metros sobre su cauce. En los últimos años ha sido sometido a una inspección especial y a diversos estudios para analizar su estado de conservación.

Tras las conclusiones de los estudios, se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras (una por calzada) de nueva planta que sustituirán al actual viaducto. Para ello, se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras. Esta alternativa permitirá, además, mejorar los parámetros de trazado en la zona comprendida entre los kilómetros 355 y 356,9 de la autovía.

Viaducto Tremor

El nuevo viaducto de Tremor, de 480 metros de longitud, se situará al sur del viaducto actual, mejorando las condiciones de seguridad vial con respecto a la vía actual. Estructuralmente, el viaducto estará compuesto por dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutarán de manera independiente y sucesiva y posteriormente se unen para integrar la plataforma de la autovía.

De este modo, la plataforma del nuevo tablero tendrá una anchura total de 27 metros, a semejanza de la actual plataforma de la autovía, dividida en las calzadas para cada uno de los sentidos de la circulación mediante un pretil simplemente apoyado en el eje de separación de las calzadas.

De esta forma se permite la gestión conjunta de la totalidad de la anchura del tablero, en caso necesario. Las pilas serán dobles, sosteniendo cada una de ellas uno de los cajones del tablero. Se han diseñado con forma octogonal para reducir el empuje transversal del viento a la vez que se mantiene una inercia adecuada. Su anchura será constante de 6 metros, y su canto de 2,30 metros, variando su altura entre los 26,50 metros de la pila P-7 y los 85,50 metros de la pila P-5.