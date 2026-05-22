Transportes activa la duda sobre la seguridad del viaducto de Tremor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La seguridad del viaductro de Tremor sobre la autovía del Noroeste, en la A-6, en el municipio de Torre del Bierzo, vuelve a ponerse en entredicho y en duda su seguridad. El Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente ha dado respuesta parlamentaria a las dos diputadas populares por la provincia de León, Ester Muñoz y Siñvia Franco, y esa contestación oficial ha despertado más recelos que certezas sobre la situación real de esta inmfraestructura, después de que se desplomara en Piedrafita otro viaducto homólogo con las consabidas consecuencias posteriores.

Dicen las parlamentarias del PP que el Gobierno central poco menos que ha ocultado la realidad sobre la situación del viaducto, que es grave por su deterioro y que eso es manifiesto cuando admiten que lo desmontarán y construirán otro. Y entre tanto, del actual no dan datos en esa misma respuesta parlamentaria.

A mediados de 2023 el Ministerio de Transportes encargó por vía de emergencia una inspección especial, auscultación y monitorización del viaducto, citando la «situación de grave peligro existente» por deterioros significativos en el interior de los cajones. Esa declaración de emergencia, recuerdan las diputadas leonesas, se amplió posteriormente, en marzo de 2024, con nuevas actuaciones de impermeabilización, ampliación de la monitorización, desvíos provisionales de tráfico y estudio de alternativas de gran reparación. Pero, pese a ello, el Gobierno ha respondido a la última solicitud de informe presentada por las diputadas populares Ester Muñoz y Silvia Franco, que «se está haciendo un seguimiento continuo» del viaducto y que «los informes definitivos aún se encuentran en elaboración», sin remitir ni un solo dato sobre los fallos detectados, los riesgos apreciados o los resultados de las inspecciones. «En lugar de contestar, el Ministerio de Oscar Puente se remite a la documentación de expropiaciones del futuro proyecto de construcción de un nuevo viaducto, accesible a través de un enlace en su página web, remarca Silvia Franco. Las parlamentarias leonesas consideran que «es inaceptable que después de millones de euros en contratos de emergencia, el Gobierno sea incapaz de decir qué patologías tiene el viaducto, qué riesgos existen y qué se ha hecho exactamente para garantizar la seguridad de los conductores que atraviesan la A 6. Los leoneses merecen transparencia y no evasivas». El contraste con la documentación técnica que el propio Ministerio publica en su web es especialmente grave. La memoria del proyecto del nuevo viaducto admite una «falta de fiabilidad estructural». Además, detalla que el nuevo viaducto se diseña no sólo para sustituir al actual y sino para servir de apoyo para las operaciones de su desmontaje, reconociendo de facto que la estructura actual no ofrece garantías suficientes. Añaden las parlamentarias sobre este caso del viaducto que «la situación se ha agravado después de que el Gobierno aprobara en marzo de 2026 una nueva ampliación de la declaración de emergencia, con una inversión adicional de 1,49 millones de euros, sin acompañar esa decisión de una mínima rendición de cuentas.

El viaducto de Tremor suma ya tres decisiones de emergencia: una declaración inicial y dos ampliaciones, todas «grave peligro»