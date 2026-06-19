El PP reclama al Gobierno plazos reales para la ejecución del nuevo viaducto de Tremor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León valora que el Ministerio de Transportes haya aprobado definitivamente el proyecto de trazado para la construcción del nuevo viaducto de Tremor en la A-6, pero exige que concrete los plazos para su ejecución para "evitar que se repitan los reiterados incumplimientos con el primer tramo de la A-76".

"Este anuncio debe traducirse cuanto antes en decisiones concretas, porque siguen sin conocerse la fecha de aprobación del proyecto de construcción, la licitación de las obras y el calendario real de ejecución. El propio Gobierno ha venido actuando sobre el viaducto actual por una situación de emergencia y de riesgo estructural, con nuevas inversiones de seguridad aprobadas este mismo año", aseguró la diputada nacional berciana Silvia Franco que, junto a Ester Muñoz, han registrado una nueva iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno que "concrete de manera inmediata los siguientes pasos necesarios para que la sustitución del viaducto deje de ser un anuncio y se convierta en una obra en marcha".

"Nos alegramos de que el Ministerio vaya dando los pasos necesarios para la sustitución de esta infraestructura, pero los leoneses ya no necesitan más anuncios ni más titulares; necesitan certezas, plazos y obras", insistieron las dos parlamentarias, que considera que si el propio Gobierno reconoce que esta actuación es necesaria y urgente, "tiene la obligación de pasar del trámite al compromiso real, fijando fechas”.