Marco Morala: «En un mandato, poner a disposición 100 viviendas públicas es para valorar»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, fue el encargado de cerrar anoche la temporada del programa La Tertulia de La 8 Bierzo. Tras tres años al frente del Consistorio, participó en este espacio que sirvió para hacer balance de la situación municipal, los proyectos de futuro y la gestión realizada. Presentado por Manuel Domínguez, contó con la participación de la periodista de Diario de León, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Vivienda Social

Estado del proyecto. «No solo el solar de Obispo Osmundo estaba sin registrar. Han dejado sin terminar todo. Como saben, hemos llegado a un acuerdo con la Junta para construir 80 viviendas públicas en el barrio de La Rosaleda y, cuando estábamos en disposición de ceder el solar a la Junta, nos encontramos con que procedía de la antigua Pongesur y que tampoco lo habían registrado a nombre del Ayuntamiento. Sucede lo mismo: si no está registrado, no puedes cederlo. En este caso, sí que el registro concluyó hace unos días esa operación que impulsamos nosotros». Recordó también el «impulso» de las 20 viviendas de alquiler para jóvenes y señaló que concluirán «antes de que finalice este año». «Poner a disposición de la ciudadanía 100 viviendas públicas en un mandato es un logro para consolidar y poner en valor esta política».

Balance tres años

Objetivos. «Con todas las dificultades, estamos desarrollando una labor importante para la ciudad y que se está notando en todas las áreas». «Respecto al presupuesto, insisto en que siempre estoy predispuesto al diálogo y al entendimiento, y me mantendré así si en algún momento es posible alcanzar un acuerdo común en beneficio de los ciudadanos de Ponferrada. A eso nunca se debe renunciar». «Mantengo firme ese ofrecimiento a buscar un consenso porque, en definitiva, no estamos para buscar el interés de unas siglas ni réditos electorales, sino para trabajar por la vida de los ciudadanos».

Suelo industrial

La Llanada. «La verdadera alfombra roja es ampliar el suelo industrial». «Son diez millones de euros para captar empresas para el principal polígono industrial de Ponferrada, atraer nuevos inversores y facilitar que quienes llevan años asentados aquí sigan apostando por la ciudad».

Arcas municipales

Estado. «No existe una quiebra; es un relato del señor Ramón. Hay que tener en cuenta que no hemos subido los impuestos y que contamos con unos presupuestos prorrogados desde 2024».

Grado de Medicina

Reivindicación. «Una cosa es que esté prevista y otra que se luche con la misma intensidad que por el Campus de Vegazana. Según cómo se pida, así te lo concederán». «O se ponen a trabajar para modificar sustancialmente esa memoria, porque contamos con todo lo necesario para impartir el grado desde el primer curso». «Con el rector Marín tendríamos el grado compartido entre los dos campus desde el primer curso».

Oposición municipal

Trabas. «Primar los intereses de partido y anteponerlos a los de Ponferrada y a los de sus ciudadanos no es una forma de entender la política que yo comparta. Bloquear por bloquear, buscando réditos personales, como hace Olegario Ramón, o réditos electoralistas, no es propio de un político serio ni supone actuar en beneficio de los ciudadanos, a quienes nos debemos y para quienes ejercemos nuestras responsabilidades públicas».

Ronda sur

Avance. «Es un proyecto ambicioso que requiere un importante estudio y esfuerzo. Trabajamos con el Ministerio de Transportes en esa ronda sur, pero la lealtad institucional me impide dar más detalles». «La primera fase discurriría bordeando el casco histórico y supondría un importante desahogo para la circulación del tráfico en la avenida del Castillo. Además, permitiría desarrollar ese proyecto conjunto con Coalición, ya que la semipeatonalización es vital para esa zona».

Grandes contratos

c Transporte, residuos y ORA. «Hemos sacado un nuevo contrato de la ORA para poder aprobarlo en Junta de Gobierno. Es necesario en determinadas zonas donde la rotación del aparcamiento es imprescindible». «En cuanto al servicio de transporte, hemos dado una orden de continuidad y trabajamos en un contrato puente, pero el servicio está garantizado. Respecto al servicio de limpieza y recogida viaria, el contrato actual finaliza en agosto. Estamos trabajando en el nuevo, que está muy avanzado, y garantizamos una mejora de estos servicios».

Carrtera de Peñalba

Obras captaciones. «A la Diputación le pido que sea igual de eficaz y diligente de lo que lo ha sido con la carretera a Fornela». «Estamos a punto de adjudicar la captación del arroyo de Montes y la otra captación, la de Santa Lucía, va muy avanzada. Espero que en las próximas semanas se termine».