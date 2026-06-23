La Escuela de Danza Coppelia se sube al Teatro Bergidum de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada acoge el miércoles 24 y jueves 25, a las 20.30 horas, el festival de fin de curso de la Escuela de Danza Coppelia, que pondrá en escena una adaptación de «Alicia en el País de las Maravillas». Siguiendo la estela de producciones realizadas en ediciones anteriores, como «El Lago de los Cisnes», «La Bella Durmiente» o «El Cascanueces,» la escuela dirigida por Dolores Seijas regresa con esta cita cultural que se celebra cada dos años en la capital berciana. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de una obra narrativa completa, siguiendo de principio a fin las aventuras de Alicia a través de la danza.

El espectáculo destaca por una puesta en escena muy cuidada. A la escenografía, diseñada de forma específica para trasladar a los espectadores al clásico literario, se suma una minuciosa edición musical. Asimismo, las coreografías han sido concebidas expresamente para dar visibilidad al talento de los jóvenes bailarines.