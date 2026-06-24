Ponferrada reabrirá el colegio Luis del Olmo como centro municipal

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada llevará al próximo Pleno la aprobación definitiva del cambio de uso del antiguo colegio Luis del Olmo, un trámite que permitirá que el inmueble deje de estar destinado exclusivamente a fines educativos y pase a formar parte del patrimonio municipal de uso público.

El alcalde, Marco Morala, explicó este martes que la medida supone culminar un procedimiento administrativo pendiente y necesario para dotar al edificio de una nueva función. Una vez completada esta modificación, el Consistorio podrá desarrollar el proyecto previsto para convertir las instalaciones en un centro municipal de usos múltiples. Según avanzó el regidor, el futuro equipamiento estará enfocado fundamentalmente a actividades culturales y de bienestar social, aunque la programación cultural tendrá un papel predominante.

Morala señaló que la redefinición jurídica del inmueble es el paso previo imprescindible para concretar posteriormente los usos específicos que albergará el edificio. El alcalde también enmarcó esta actuación dentro de la necesidad de concluir expedientes que, a su juicio, quedaron sin resolver durante el anterior mandato municipal.

El inmueble, conocido como antiguo colegio de La Puebla, tuvo durante décadas uso docente y que en determinados periodos estuvo vinculado a funciones de residencia para alumnado del medio rural del Bierzo, ha sido objeto de diferentes propuestas de reutilización desde su cierre progresivo como centro docente. Sin embargo, ninguna de las iniciativas anteriores llegó a consolidarse y, con el paso del tiempo, el edificio quedó sin uso educativo estable, lo que obligó al Ayuntamiento a explorar distintas opciones de reutilización que tampoco llegaron a consolidarse. Ahora, el equipo de gobierno plantea una solución definitiva: su conversión en un centro de usos múltiples orientado principalmente a actividades culturales, sociales y de participación ciudadana, en línea con otros equipamientos municipales.

Por otra parte, en la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento someterá a aprobación el proyecto para la construcción de nuevos aseos adaptados en el Teatro Bergidum, una actuación presupuestada en 16.500 euros.

Morala destacó que esta intervención, que coincide con el 30 aniversario de la reapertura del teatro, permitirá acercar, tras años de espera, la ejecución de unos servicios accesibles que mejorarán las condiciones de accesibilidad del principal espacio escénico de la ciudad.