El Planeta Sound de Ponferrada cierra con 17.000 asistentes y un impacto económico de más de 3M€

Seis ediciones después de aquella primera vez en el Colomán Trabado, el Festival Planeta Sound de Ponferrada se ha convertido en un evento imprescindible que marca, oficiosamente, el inicio del verano en la capital berciana. Ahora, en el Parque del Oeste y cada vez como más presencia social y de abonados. Este año, han sido 17.000 los asistentes, se han llenado los hoteles -con una ocupación del 100% en Ponferrada y del 80% en el resto de la comarca- y se estima que el impacto económico directo supera los tres millones de euros. Son los datos que ha dado a conocer, este lunes, la organización.

Han sido tres días de música en directo, con 19 conciertos entre el escenario principal y el de la calle Gil y Carrasco, donde tienen lugar las sesiones vermú patrocinadas por la Denominación de Origen Bierzo. Música que este año ha tenido acento burgalés. La M.O.D.A. ha vuelto a demostrar que, como cabeza de cartel, hay pocas bandas a su altura. Sin aderezos, sin artificios ni extravagancias, solo instrumentos y voz, pero de los que saben tocar, cantar y contar. Los de Burgos manejan a su antojo lo que tiene entre manos, sean cuerdas, teclas, llaves o baquetas, y en su segunda vez en el Planeta Sound, volvieron a demostrar que la virtud de los grandes músicos no está reñida con la humildad. Espantaron, incluso, la tormenta.

Siloé dio a su público lo que esperaba de una banda en progresión; aunque, para muchos, la sorpresa de la jornada del viernes fue Niña Polaca, con un directo potente y sobrado de energía. Tampoco defraudó el estilo personal de Sanguijuelas de Guadiana y su forma de entender la música como altavoz del ruralismo más dignificado. Las dos hermanas de Repion dejaron claro que han venido para quedarse y Sexy Zebras remató la jugada del sábado a lo grande, con la fuerza bestial que les caracteriza sobre el escenario.

"Ver cómo Planeta Sound sigue creciendo edición tras edición y cómo miles de turistas interestatales eligen Ponferrada para disfrutar de esta experiencia es el mejor impulso para seguir trabajando. Nuestro objetivo continúa siendo ofrecer un festival de calidad que genere un impacto positivo en la ciudad, apoye el talento y contribuya a dinamizar el Bierzo", ha asegurado el director, Ángel Luis Escuredo, que también ha destacado "la creación de 90 empleos directos y 502 indirectos".