Ciuden pide rectificación por el caso de los contratos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Ciuden ha emitido una nota pidiendo rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo. Dicen que, en relación con la noticia publicada por Diario de León el día 15 de julio de 2026, bajo el título «La cúpula de Ciuden, en el juzgado por el caso del millonario fraccionado de pagos», las personas identificadas en la misma ejercitan su derecho de rectificación respecto de determinados hechos que consideran inexactos u omitidos. Primero. No es cierto que la solicitud de restricción del acceso de la prensa a las declaraciones judiciales partiera de la defensa de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).

La representación y defensa procesal de la Fundación correspondía exclusivamente a la Abogacía delEstado, que no formuló solicitud alguna interesando la limitación del acceso de la prensa, no existiendo actuación procesal ni resolución judicial que permita atribuir dicha iniciativa a la representación procesal de la Fundación.

Segundo. La información publicada reproduce la versión del denunciante según la cual su cese obedeció a represalias por haber denunciado determinadas irregularidades, pero omite que dicha versión fue expresamente rechazada por resoluciones judiciales firmes. En concreto, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Ponferrada desestimó la demanda formulada por el trabajador, resolución posteriormente confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, rechazando que el cese constituyera una represalia derivada de las denuncias formuladas por aquél y declarando ajustada a Derecho la extinción de su relación laboral.

Asimismo, dichas resoluciones reflejan que las denuncias fueron remitidas por la propia Dirección General de la Fundación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su análisis, concluyendo dicho Ministerio que no apreciaba entonces actuaciones de naturaleza delictiva. La presente rectificación se publica al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación.