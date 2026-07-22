Arranca en Ponferrada una nueva edición del Festival Corteza de Encina con el Quinteto Oberón

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La música sigue siendo la protagonista en la capital del Bierzo con la programación Son de Verano diseñada por el consistorio de la capital berciana. Por ello, Ponferrada acoge desde mañana jueves, 23 de julio, la décimo novena edición del festival Corteza de Encina se inicia el concierto a cargo del Quinteto Oberón. Se trata de una original formación que explora el repertorio para clarinete y cuarteto de cuerdas.

La actividad, organizada desde el Teatro Bergidum, tendrá lugar en la Bodega del Castillo a las 21 horas y las localidades (5 euros) están a la venta en las taquillas del teatro y el castillo, además de en la web. Integrado por Marta Burriel (violín), Santiago Velo (viola), Isabel Olmo (violoncello) y los bercianos Pablo Falagán (violín) y Santiago Liévano (clarinete), el Quinteto Oberón se concibe como un espacio de exploración del repertorio para clarinete y cuarteto de cuerdas, poniendo el acento en el contraste de lenguajes, la riqueza tímbrica y la capacidad narrativa de esta formación. La elección del programa, integrado por obras de Antonín Rejcha y Stephan Krehl, responde a una búsqueda consciente de equilibrio entre claridad formal y expresividad, entre estructura y lirismo, con una atención especial al diálogo íntimo entre las cinco voces Tanto el violinista Pablo Falagán como el clarinetista Santiago Liévano iniciaron sus estudios en el Conservatorio Cristóbal Halffter. Falagán los acabó en el Conservatorio de Aragón y actualmente ejerce como profesor de violín en el Conservatorio Victor Ureña de Redondela y es miembro activo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza y de la Orquesta de Cámara Galega. Liévano, por su parte, se graduó en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Su actividad actual se desarrolla tanto la docencia como en la interpretación. Actualmente trabaja como miembro de la compañía de ópera «Ópera 2001», aunque también se dedica a la organización de eventos como es el caso del festival «Son de Mencía».

La programación del festival Corteza de Encina continuará el día 30 de julio, a las 21.00 horas, con la actuación de Ensemble barroco de Ponferrada. En sus doce años de andadura, la formación ha participado en multitud de conciertos con extraordinario éxito de público y crítica y grabado dos discos: Las cuatro estaciones de Vivaldi (2017) y Corazón Enamorado (2019). En el programa de esta edición interpretará obras de Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi y Luigi Boccherini.