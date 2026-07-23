Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de Castropodame en León y a solicitar la ayuda de la UME

Publicado por Manuel Félix, Agencias Ponferrada Creado: Actualizado:

Lo vecinos de las localidad de Turienzo Catañero, con más de 150 habitantes, y los de San Pedro Castañero (donde están censados un centenar de personas), en el municipio de Castropodame, han sido evacuados anoche ante la amenaza de unas llamas tremendas, con lenguas de fuego visibles desde Ponferrada, Bembibre y todos sus alrededores.

La Junta de Castilla y León declaraba a última hora de ayer miércoles el nivel 2 de emergencia de este incendio, que se iniciaba en montes de la localidad de Villaverde de los Cestos, también municipio de Castropodame.

All cierre de esta información, cerca de las doce de la noche, el fuego era muy amenazante y la población de los alrededores estaban en alerta porque de nuevo la amenaza de un fuego descontrolado y feroz, con altas temperaturas, estaba genrando gran temor y preocupación general.

Desde la Junta de Castlla y León hubo ya desde primera hora de la tarde un gran despliegue de medios aéreos y terrestres. Más de tres aeronaves trataron de combatir las llamas desde el aire, y desde tierra maquinaria pesada hacía labores en la misma dirección, además de brigadas que trabajaban en la zona.

La mayoria de los vecinos evacuados que estaban en ese moment en los pueblos afectado se distribuyeron en casas de la vecina localidad de Bembibre y también en la zona de Villaverde de los Cestos, y a casas de familiares de Ponferrada.

La noche se presentaba larga a la espera de la evolución del incendio, que avanzaba en una zona boscosa y de árboles con gran virulencia, lo que llevó a las autoridades a extremar las precauciones para evitar primero daños humanos y luego daños materiales.

Una vez conocida la magnitud del peligr hasta el lugar se trasladaron autoridades locales, como la alcaldesa de Castropodame y también estuvo el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo para intentar también ayudar en lo posible.

En el incendio trabajan 51 efectivos, entre ellos tres cuadrillas de extinción, tres autobombas, dos bulldozer, cuatro agentes medioambientales, dos técnicos, además de otros medios del operativo. La Junta ha solicitado también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar las labores de extinción.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, explicó que la evolución del incendio resulta ahora más favorable y señaló que los técnicos han constatado una disminución de la intensidad del fuego.

"Se ha rebajado la fuerza de las llamas, lo que permitirá trabajar en la cabeza del fuego y poder asegurar Turienzo, lo que podría hacer que en las próximas horas podamos acometer la extinción de este incendio", afirmó.

La regidora mostró, sin embargo, su malestar por el desarrollo de la emergencia y criticó la falta de medios durante las primeras horas del incendio.

"Es inaudito tener que evacuar dos pueblos y, sobre todo, estoy muy enfadada porque los medios no han sido los necesarios. No se tenía que haber llegado a este extremo, que llegue la noche y tengamos las llamas a las puertas de casa", lamentó.

Álvarez reclamó además un mayor despliegue de recursos para combatir el incendio. "No queremos que vengan a hacer valoraciones, queremos que vengan efectivos. Al no venir medios aéreos los pueblos están a punto de quemarse", protestó.