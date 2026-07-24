Declarado un incendio de nivel de gravedad 1 en Quintela

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado este viernes el índice de gravedad potencial 1 en un incendio forestal en Quintela. El fuerte viento dificulta las labores de extinción de un nuevo fuego que afecta a los montes de Quintela, municipio de Balboa, en una zona próxima al límite con Vega de Valcarce, y que ha obligado a activar un amplio operativo para frenar su avance.

El fuego ha comenzado a propagarse sobre las 7 de la madrugada de este viernes por causas por el momento desconocidas. En las labores de extinción participan 14 medios terrestres y aéreos, entre ellos efectivos de la BRIF de Laza, incorporados al dispositivo para reforzar los trabajos sobre el terreno.

La prioridad de los equipos es contener el perímetro del incendio y evitar que el fuego se extienda a otras zonas de masa forestal. Sin embargo, el viento dificulta por el momento la intervención de los medios desplegados, que mantienen el trabajo coordinado desde tierra y aire para tratar de controlar el incendio lo antes posible.

Este nuevo incendio se produce cuando todavía permanecen activas las labores de extinción en el incendio de los montes del municipio de Castropodame, aunque en ese caso la evolución es favorable, lo que mantiene al operativo de lucha contra incendios pendiente de dos frentes en la comarca, en la zona de San Pedro y Turienzo Castañero, en donde han ardido cientos de hectáreas y fueron desalojados los vecinos a Matachana.