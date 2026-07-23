El incendio de Murias de Ponjos sigue activo

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El incendio forestal declarado en Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, continúa activo aunque presenta una evolución no desfavorable, según ha informado el operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León, Infocyl.

El fuego se inició a las 19.45 horas del pasado 22 de julio y mantiene un Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 1, el máximo alcanzado hasta el momento desde su declaración. Según los datos de Infocyl, la causa probable del incendio es accidental.

A última hora de la tarde, en las labores de extinción trabajan tres brigadas terrestres, tres autobombas forestales, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dos brigadas helitransportadas de la Junta de Castilla y León (ELIF) y cuatro bulldozers o tractores de cadenas, encargados de reforzar las líneas de defensa y facilitar las tareas de contención.

Según el operativo autonómico, la evolución actual del incendio no presenta indicios desfavorables, aunque el fuego permanece activo y requiere de un importante despliegue de medios sobre el terreno. La previsión es que, una vez finalice la operatividad de los medios aéreos al caer la tarde, el resto del dispositivo continúe trabajando durante toda la noche.

Las perspectivas para las próximas horas son relativamente favorables, ya que se espera una bajada de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa, factores que pueden contribuir a reducir la intensidad de las llamas y facilitar las labores de control. De este modo, el operativo confía en aprovechar las condiciones nocturnas para avanzar en la contención del incendio y consolidar el perímetro afectado.

El fuego de Valdesamario no es el único activo actualmente en la provincia de León. Según los datos de Infocyl, también permanece activo desde las 14.30 horas del miércoles un incendio en la localidad de La Baña, en el municipio de Encinedo, dentro de la comarca de Truchas. El fuego tiene como causa probable una acción intencionada y mantiene un Índice de Gravedad Potencial de nivel 0.

Asimismo, a las 19.10 horas de este jueves se declaró otro incendio en la localidad de Requejo y Corús, perteneciente al municipio de Villagatón, en la comarca de Astorga. En este caso, el fuego también figura como activo y su causa probable es igualmente intencionada, con un Índice de Gravedad Potencial 0.