Pancho Varona se sube al escenario en Puente de Domingo Flórez

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El compositor Pancho Varona fue el encargado de amenizar las fiestas de Robledo de Sobrecastro, localidad perteneciente al municipio de Puente de Domingo Flórez, en la noche de ayer viernes. La lluvia no pudo con el concierto del que fuera socio y compositor junto a Joaquín Sabina hasta hace unos años, quien ofreció un repertorio ante un público entregado. El concierto se enmarca en la programación de las fiestas en honor a Santiago Apóstol.