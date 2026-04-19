El Bergidum acoge el único concierto de Abraham Cupeiro en la comunidad, con dos pases de su aclamada propuesta “Loira”

Publicado por Ayuntamiento de Ponferrada Creado: Actualizado:

Día: Sábado, 18 abril de 2026Hora: 18:00 y 20:30 horasLugar: Teatro Bergidum.

Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto.4 Abrahan Cupeirobr 1El Bergidum acoge el único concierto de Abraham Cupeiro en la comunidad, con dos pases de su aclamada propuesta "Loira"

El Teatro Bergidum será el único espacio de la comunidad de Castilla y León que acogerá un concierto de la gira que realiza el multiinstrumentista, compositor y luthier gallego Abraham Cupeiro, consolidado en los últimos años como uno de los músicos más innovadores en la escena musical internacional. Cupeiro presentará en Ponferrada "Loira" el próximo sábado, 18 de abril, en dos sesiones, a las 18 y 30,30 horas. Las localidades están a la venta.

Cupeiro ha consolidado su presencia en la escena musical internacional, destacando por sus innovadoras propuestas y su capacidad de conectar la música ancestral con el gran público. En Loira ofrece un viaje sonoro de impronta cinematográfica donde el músico gallego hilvana sonoridades ancestrales con una pulsión contemporánea.

Sobre el escenario, Cupeiro dirige y dialoga con un elenco de primer nivel para desplegar un repertorio mestizo que transita de la euforia al recogimiento, entre instrumentos históricos, arreglos de gran plasticidad y un lenguaje propio. En el escenario estará acompañado de Davide Salvado y Matthew Ward (voces), Alba Barreiro (arpa), Sabela Caamaño (acordeón), Antonio Cienfuegos (contrabajo) y Cibrán Seixo (violín).

Entre instrumentos históricos, muchos construidos por el propio artista, Loira ofrece precisión tímbrica, ritmo orgánico y una narrativa que atrapa desde el primer compás hasta el último aplauso. Un concierto-escena que confirma a Cupeiro como creador total y amplía, con emoción y oficio, los límites de su universo musical.

En los últimos años, Abraham Cupeiro ha consolidado su presencia en la escena musical internacional. En 2024 - 2025 realiza una destacada gira por el Reino Unido en colaboración con Netflix. Ha actuado con algunas de las orquestas más prestigiosas de Europa, incluyendo la London Symphony, bajo la dirección del maestro Anthony Gabriele.

Recientemente ha actuado para más de 24.000 espectadores en el Estadio de Balaídos en la previa del RC Celta – FC Barcelona y en el festival Celtic Connection, uno de los eventos más importantes del mundo celta, como solista con la BBC Scottish Symphony Orquestra, una de las mejores orquestas del Reino Unido.

Su capacidad para fusionar instrumentos históricos con grandes producciones cinematográficas refuerza su papel como pionero en la reinvención de la música ancestral, participando en la banda sonora de Gladiator II, dirigida por Ridley Scott y con música de Harry Gregson-Williams y colaborando con la compan~i´a ‘14th Street Music’ del oscarizado Hans Zimmer.

Loira lleva el nombre de la compañera canina del músico: "Ella es mestiza, como este álbum. Fue abandonada, como muchos de los instrumentos que utilizo. Le encanta la música, quizá porque es ciega y el oído se ha convertido en su sentido más afinado. Y por eso este disco lleva su nombre. Porque es, como ella, mezcla, memoria, ternura y resistencia", dice Cupeiro.