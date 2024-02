Feijóo avisa de que la amnistía tendrá resultados en las urnas

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá «un final más pronto que tarde» porque «España no se vende» y ha desatado una «tormenta de dignidad» en todo el país que «cada día es más fuerte». A su entender, los españoles no van a «pasar una» a este «Gobierno nefasto que no tiene vergüenza». «Vamos a rescatar democráticamente este país», ha proclamado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en Plaza de España para protestar contra la ley de amnistía y las «cesiones» a los independentistas. Fuentes del PP han cifrado la asistencia en «más de 70.000 personas» pero la Delegación de Gobierno ha rebajado el número de asistentes, hablando de unas 45.000 personas.

Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca el PP contra la ley de amnistía, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso. Feijóo ha afirmado que España no se va a «callar», apuntando a que habrá más movilizaciones en la calle. «España no se vende, y menos en nombre de aquellos que no les interesa España», ha resaltado, para avisar que van a «derribar el muro» que ha construido Sánchez «con arrogancia y con mentiras» a través de «la verdad», «el sentido común», «con la Constitución» y «unidos».

Feijóo ha llamado a los españoles a «resistir» y «rebelarse», cerrando «este paréntesis».