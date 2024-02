Cermi y la Once contra la reforma de ley de Juego

El presidente del Cermi de CyL, Juan Pérez, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez. MIRIAM CHACÓN

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Castilla y León y la ONCE de esa comunidad se han mostrado este miércoles en contra la de la reforma de la ley de juego autonómica que tiene en marcha la Junta, que no distingue entre juego público y privado y equipara las terminales de las personas ciegas con una tragaperras, poniendo en riesgo en el empleo que genera esa entidad.

En una rueda de prensa, el presidente CERMI autonómico, Juan Pérez, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han pedido a la Consejería de la Presidencia que se siente con ellos para abordar esa reforma y vía enmiendas poder hacer una ley que no les perjudique, como ya han hecho otras comunidades como Galicia, Valencia, Aragón, Extremadura y Madrid.

El delegado de la ONCE en la comunidad ha incidido en que la reforma de la ley de juego autonómica no diferencia entre juego público, bajo el control de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y la organización ONCE, de competencia estatal y uno que es privado.