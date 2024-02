Tudanca acusa a Mañueco de «rendirse» ante el reto demográfico en Castilla y León

Publicado por Agencias Zamora Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado este sábado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de «rendirse» ante los problemas de despoblación de la Comunidad.

El líder autonómico de los socialistas se ha preguntado qué hace Fernández Mañueco con los casi 3.000 millones de euros que recibe este año de más de financiación autonómica, si no es capaz de utilizarlos para atraer inversiones, asentar industrias y crear empleo en Castilla y León.

Tudanca ha recordado que desde el año 1987 el PP gobierna en la Xomunidad y desde entonces Castilla y León ha perdido 200.000 habitantes mientras España ha ganado en ese periodo nueve millones y medio de habitantes, «esa es la triste y cruda realidad», ha afirmado.

Además, ha asegurado este sábado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se dedica en el Parlamento a «tratar de salvar al soldado Feijóo», líder nacional del PP.

Ha basado esa afirmación en los datos que ponen de relieve que el PP ha presentado en las Cortes de Castilla y León a lo largo de la actual legislatura 44 iniciativas referidas al Gobierno de España y cinco relativas a la Comunidad. Por ello, ha sostenido que no espera del pleno de las Cortes otra cosa que no sea que «hablen de lo que no toca y no les corresponde».