PSOE, PP y Vox se acusan de corrupción en una moción para avanzar en regeneración

Igualdad «El mayor ataque a la democracia es la falta de igualdad, que achacó al Gobierno central», destaca Miguel Ángel García Nieto

Los grupos de PSOE y los socios de PP y Vox se acusaron mutuamente de corrupción y de falta de transparencia en el debate de un conjunto de medidas presentadas por los socialistas para avanzar en la regeneración y calidad democrática, que sí recibió el apoyo de toda la oposición en el pleno de las Cortes.

En la exposición de la moción, la procuradora Alicia Palomo argumentó que la Junta ha dejado claro que no tiene una estrategia en materia de regeneración, consideró que Fernández Mañueco se dedica a ser «soldado» de Núñez Feijóo y pidió abandonar «los discursos del odio y la crispación para tapar la vaguería e incompetencia de este Gobierno con la extrema derecha».

En el turno para fijar posición, el popular Miguel Ángel García Nieto rechazó «lecciones» de los socialistas en esta materia y Javier Teira (Vox) rebatió que el mayor ataque a la democracia es la falta de igualdad, que achacó al Gobierno central, mientras que PSOE y Podemos insistieron en poner la palabra corrupción en los ‘populares’. «Mejorar la calidad democrática pasa por el respeto al Diálogo Social», sostuvo Palomo, que apeló al respeto al servicio de mediación Serla e insistió en que en el voto PP y Vox «se van a retratar». «El historial de la Junta y del PP está marcado por la corrupción», aseveró. «Les pedimos el voto a favor porque la regeneración es una necesidad imperiosa», zanjó.

Entre las medidas rechazadas por PP y Vox, figuran la creación de la oficina contra el fraude y la corrupción -recogida en la ley de medidas que acompaña al presupuesto-, la limitación de mandatos, la eliminación de aforamientos, apartar del Gobierno y cesar como alto cargo a aquellas personas que hayan sido responsables de procesos fraudulentos, plagio o irregularidades en su gestión o reducir la publicidad institucional.

Lecciones cero

El popular Miguel Ángel García Nieto argumentó que en corrupción el PSOE tiene el mayor caso con los ERE de Andalucía, aseguró que sus socios (Vox) respetan la Constitución y no están acusados de terrorismo como en los que se asienta el Gobierno (Bildu y Junts) y calificó de «paradoja» que se pida limitar los cargos de libre designación al ver lo que ocurre en el Ejecutivo central.

También, preguntó si es regeneración democrática la ley de amnistía o eliminar el delito de sedición o nombrar Fiscal del Estado a una exministra o presidenta del Consejo de Estado a quien no reúne los requisitos. «Lecciones del PSOE más opaco, cero».

El procurador de Vox Javier Teira, que valoró el gesto de respeto de la socialista Judith Villar con el presidente de las Cortes al recoger la Medalla frente a lo ocurrido el 10 de marzo de 2022, entró en dudar de la transparencia del PSOE y en la limitación de mandatos miró a Luis Tudanca, pero también a Óscar Puente cuando defiende la amnistía. «No hay mayor ataque a la democracia que el ataque a la igualdad», aseveró. «Vamos a votar en contra pero les voy a hacer un ofrecimiento: no se obsesionen con Vox, lo importante es la palabra España, y ahí nos podemos encontrar todos», aseveró, para pedir al PSOE que se incorpore «a socialismo cero fascismo cero».

Alicia Palomo, que calificó de «panda de corruptos» a quien no quiere «hablar de Castilla y León», se mostró «orgullosa de no dar ni agua a la extrema derecha ni a los fascistas», rebatió a Teira que pida respeto al PSOE cuando ellos han ido a las sedes socialistas y se dirigió a García Nieto para rechazar que den lecciones cuando no apoyaron la Constitución en su momento.

«Hoy no quieren hablar de transparencia», manifestó, para incidir en que igual tienen que cesar a «miembros xenófobos» de la Junta, ni hablar de 41 casos de corrupción que llevan «el apellido del PP». «Ustedes son la corrupción en esta tierra», remató.

En el turno para fijar posición, Francisco Igea preguntó hasta dónde se va a dejar arrastrar el PP ante la acusación de García-Gallardo a Accem y Cruz Roja por acusarlas de «criminales».