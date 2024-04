Un perito cifra en 58 millones el precio de mercado de la Perla Negra

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El perito encargado de realizar la instrucción del ‘caso Perla Negra’ y de la compra de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, a instancias de Juzgado número 2 de Valladolid, ratificó ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial que juzga el caso, que el precio de mercado del edificio de Centro de Soluciones Empresariales de la Junta a finales del año 2009 rondaba los 58 millones de euros.

No obstante, este informe de tasación contrasta con otro que Urban Proyecta, la empresa constructora del edificio, encargó a la sociedad Gesval en noviembre de 2008 y que fija el precio, incluyendo la capitalización del contrato de alquiler, en algo más de 66 millones de euros, tal y como reconoció el técnico encargado de su elaboración. No obstante, no supo confirmar si cuando realizó el informe el edificio se encontraba compartimentado y listo para su ocupación como centro de oficinas.