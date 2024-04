Policía Nacional y DO Rueda presentan una edición especial por los 200 años

El jefe superior de la policía nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández, junto al presidente de la DO Rueda, Carlos Yllera. NACHO GALLEGO

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía Nacional cumple 200 años al servicio de los ciudadanos y DO Rueda se ha querido sumar a la celebración de tan importante acontecimiento presentando una edición de botellas con etiquetado especial dedicado al Bicentenario.

La presentación tuvo lugar en la mañana de ayer en la Jefatura Superior de Policía Nacional contando con la presencia de la Subdirectora General del Gabinete Técnico, Eulalia González; el Jefe Superior, Juan Carlos Hernández; la presidenta de la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional (Amifp), Pilar Pacheco, y el presidente de la DO Rueda, Carlos Yllera.

La selección del vino se ha realizado en una cata a ciegas -el pasado 17 de abril-de 10 referencias de la Denominación de Origen llevada a cabo por enólogos habilitados del panel de cata del Consejo Regulador, de la que Nécora verdejo 2023, de Bodegas Diez Siglos, resultó la marca ganadora del concurso.

Amifp será la beneficiaria de parte de las ventas de las botellas conmemorativas.

Durante el acto de presentación, el presidente de la DO Rueda, Carlos Yllera manifestó que «desde la DO Rueda continuamos con el apoyo a la necesaria labor del Cuerpo de Policía Nacional, en su 200 aniversario. El inmejorable desempeño de la Policía Nacional se une con la altísima calidad de la DO Rueda en una botella conmemorativa con un etiquetado especial en el que resalta una frase que define el trabajo de la Policía Nacional y con el que Rueda se siente muy identificada.

«Comprometidos contigo». Además, nos sentimos muy orgullosos de que la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional sea la beneficiaria de parte de las ventas de estas botellas conmemorativas», señaló.