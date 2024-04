Más de 2.500 enmiendas de la oposición a las cuentas irán a debate a las Cortes

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno monográfico de Presupuestos comienza hoy lunes en las Cortes de Castilla y León, con el debate de las 2.305 enmiendas vivas de los grupos de la oposición, después de la incorporación de 68, de ellas 59 de los socios de PP y Vox y nueve de las firmadas por UPL-Soria Ya y la comparecencia del consejero de Economía y Haciendo, Carlos Fernández Carriedo.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad, que ascienden a 14.562 millones, y la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2024 encaran la recta final para su aprobación y entrada en vigor, aunque fuera de plazo, ya que desde el 1 de enero están prorrogados los de 2023.

De ese montante, 1.061 corresponden al Grupo Socialista, 448 a Unión del Pueblo Leonés, 222 a Soria Ya, 235 a Podemos, 236 a Francisco Igea y 103 a Por Ávila, según precisaron fuentes parlamentarias.

El dictamen de la Comisión que llega al plenario recoge un total de 68 enmiendas aprobadas, de ellas 45 corresponden a la ley de Medidas (39 de PP y Vox), cuatro de UPL y dos de Soria Ya; y otras 23 a los Presupuestos, 20 de PP y Vox, dos de los ‘leonesistas’ y una de los ‘sorianistas’.

En la antesala del pleno, el socialista Luis Tudanca y los procuradores del Grupo Mixto Pablo Fernández (Podemos) y Francisco Igea (ex de Ciudadanos) han acusado a PP y Vox de «aplicar el rodillo» y de no tener «voluntad de llegar a acuerdos», a la vez de que han recelado de que no ocurra lo mismo en esta sesión de dos días. Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha lamentado que la oposición «parece que tira ya la toalla», aunque ha reconocido que a día de hoy no hay ninguna enmienda «en estudio», si bien también ha precisado que hasta el día del pleno cabe la posibilidad de que se pudiera admitir alguna. El portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha advertido de que en el Congreso se rechazaron las 3.000 enmiendas del PP.