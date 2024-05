La Junta vincula el incremento de casos de violencia machista con que hay más denuncias

Publicado por Agencias Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, ha vinculado este sábado el incremento de casos de violencia machista en esta Comunidad, anunciado ayer por el Instituto Nacional de Estadística, con un mayor número de denuncias planteadas por las mujeres que sufren esta «lacra».

Blanco ha respondido a ese incremento de casos conocido ayer con una referencia a la importancia de concienciar sobre la necesidad de denunciar: «Si no hay denuncia no se puede ayudar», ha resumido. «Entendemos que una parte de esa incremento que puede haber de la violencia machista, precisamente puede ser por esa sensibilización especial de la sociedad y por esa sensibilización de las mujeres, casos que antes no se denunciaban y que ahora se denuncian», ha argumentado.

Blanco ha ratificado el «compromiso» por parte de la Junta y su presidente en «luchar contra la lacra que supone la violencia machista», por lo que ha defendido las medidas que está tomando su departamento, entre otras el incremento de las plazas de los centros de acogida, su financiación y la apertura de los nuevos centros de crisis que prevé el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

No obstante, la consejera ha reclamado al Ministerio que promueva la renovación de ese Pacto de Estado, ya que «hay que seguir trabajando de manera conjunta y coordinada entre las diferentes administraciones». Sobre el posible despliegue de los centros de crisis en el medio rural, la consejera ha recordado que lo pactado fue que la financiación europea para este fin se centrara en la apertura de un centro en cada provincia y es lo que pretende hacer la Junta. Ha reconocido que hay problemas para abrir estos locales porque al convocar la licitación, algunas de ellas quedaron desiertas.