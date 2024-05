PP y Vox tumban la propuesta socialista de incentivos para puestos de difícil cobertura

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Los grupos Popular y de Vox tumbaron hoy la proposición no de ley de la oposición socialista que establece incentivos para los puestos sanitarios de difícil cobertura, que sí contó con el respaldo del resto de los partidos de la oposición, por considerar que su texto, sobre el que apelaron al acuerdo, es «más serio completo y ambicioso».

Fue Jesús Puente el encargado de presentar la proposición no de ley para solicitar a la Junta incentivos económicos y laborales para cubrir los puestos sanitarios en zonas de difícil cobertura, pero señaló que las medidas ya se encuentran en el decreto-ley de 2019 del último Gobierno de Juan Vicente Herrera que no se han puesto en marcha, «ni se ha estrenado». «Aquí está el Grupo Socialista recordando los compromisos que no se aplican», argumentó Puente, que enmarcó su iniciativa en «el sentido común», en lo que han legislado otras comunidades y en lo acordado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en su reunión de 21 de marzo de 2023 que determinó los criterios mínimos para identificar los puestos de difícil cobertura.

Puente manifestó que PP y Vox presentaron su proposición de ley «deprisa y corriendo» el 15 de mayo después de que el Grupo Socialista registrara su proposición no de ley, en la que recogen incentivos de hasta 10.000 euros anuales junto con otras mejoras laborales como la carrera profesional, el pasado 10 de mayo y acusara a los socios de «no hacer nada».

El ‘popular’ José María Sánchez, que achacó al Gobierno el retraso de más de dos años para fijar los criterios y cubrir estas plazas, pidió al Grupo Socialista la retirada de su PNL y facilitar así el acuerdo sobre la ley presentada por PP y Vox, que calificó de «más atractiva, seria y ambiciosa», a lo que unió que se mejorará con acuerdos por los profesionales. Por su parte, Sánchez insistió en pedir la retirada de la PNL ya que calificó de «más seria, completa y rigurosa» la norma de su grupo y su socio si al PSOE le preocupa las dificultades para cubrir los puestos de difícil cobertura, la calidad asistencial y contar con los profesionales. Antes, defendió el trabajo de la Junta para garantizar la sanidad «en cualquier punto de la Comunidad» pese a «la infrafinanciación» del Gobierno.