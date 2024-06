El PP se abre a mejorar la ley de Concordia con enmiendas

Publicado por EFE Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha explicado que su partido está «absolutamente abierto» a introducir cambios en el texto de la proposición de Ley de Concordia y, cuando llegue el momento de la tramitación y las enmiendas, valorarán «si es posible o no mejorar» el texto, con un «diálogo permanente» con Vox. El portavoz parlamentario ha defendido que con esta norma harán lo que hacen con el resto de iniciativas legislativas: «Vamos a escuchar lo que se nos plantea, incluso vamos a valorar nosotros si es posible o no mejorar la proposición de ley». «Lo haremos desde el diálogo permanente con nuestro socio de gobierno, no en vano hemos presentado la proposición juntos. Si puede ser mejorada, tenga la seguridad de que vamos a intentar mejorarla y si no, pues mantendrá su texto inicial», ha argumentado De la Hoz. «Estamos absolutamente abiertos y no aceptamos posiciones maximalistas ni sobre esta ni sobre ninguna proposición de ley», ha añadido al respecto.

Sobre el aspecto que piensa que puede mejorarse del texto, ha respondido que eso es lo que tienen que analizar con Vox y «lógicamente con los informes» que en su caso puedan recibir. «No hablo de ninguna enmienda concreta, sino de la posibilidad de que esta o cualquier otra norma que está en tramitación en las Cortes pueda ser mejorada.