Mañueco no teme una ruptura con Vox: «Los órdagos, para el mus»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo ayer que la Comunidad acogerá a los 21 menores migrantes que le corresponde por el reparto autonómico, ya que «a veces se nos olvida que son niños y niñas», y avisó a sus socios de Vox en la Comunidad: «Los órdagos, para el mus».

Mañueco participó en el foro Castilla y León, ‘la España vertebrada’ de El Mundo.

«Vamos a estar a la altura (...) vamos a mantener nuestra solidaridad del pasado», dijo el presidente de la Junta en este foro informativo, en el que ha incidido en que Castilla y León va a ser «solidaria con Canarias y con Ceuta» y con «las personas que están sufriendo».

Mañueco dijo sobre el pacto con Vox que «la ruptura o no, no depende de Castilla y León, sino a nivel nacional». «Y ahí me abstengo», añadió el presidente, que defendió que el Gobierno de PP y Vox en la Comunidad «funciona bien».

Mañueco recordó que él es un presidente que está sustentado «por dos fuerzas» y que pactar «implica que todos tenemos que hacer renuncias», pero dijo que él «tampoco va a perder sus principios», como también expresó ayer por su parte el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).

Mañueco argumentó, en contra del jefe de filas nacional de Vox, Santiago Abascal, que este acogimiento de menores que Castilla y León aceptó en la reunión entre comunidades de ayer encaja dentro del pacto de gobierno entre PP y Vox, que habla de «inmigración ordenada y de solidaridad entre comunidades».

«No hay nada más patriota que Castilla y León pueda ayudar a Canarias y a Ceuta», remarcó por su parte Fernádez Mañueco. También habló de la singular financiación de Cataluña: «Ahora compran la Generalitat con el dinero de todos, es un robo a Castilla y León», dijo Fernández Mañueco, quien reclamó una financiación «mejor» para la Comunidad que cubra el coste real de los servicios esenciales.

Gallardo, dispuesto a dimitir

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, exigió ayer al Gobierno de coalición con el PP una «oposición política total» a la inmigración ilegal junto a una oposición jurídica «cuando toque» y advirtió de que si les hacen escoger entre el honor y los barcos escogerán lo primero.

«Lo hemos explicado con claridad meridiana. Nosotros tenemos un amor infinitamente superior a nuestros principios que a nuestra posición actual en el Gobierno y preferimos, si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor», ha sentenciado al respecto.

Y a preguntas de los periodistas sobre si estaría dispuesto a dejar su cargo en la Junta de Castilla y León si el PP acepta las condiciones del Gobierno sobre la llegada de menores no acompañados desde Canarias ha respondido: «Que no le quepa ninguna duda».

