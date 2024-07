«Nuestro objetivo es huir de la confrontación permanente»

Publicado por L.M.T./J.A León Verificado por Creado: Actualizado:

Un nuevo tono para un nuevo tiempo. La zamorana Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, asume en primera persona la apuesta por la «serenidad» del presidente Alfonso Fernández Mañueco para lo que resta de legislatura, tras la ruptura con Vox y la renuncia de su predecesor, Juan García-Gallardo. «Vamos a huir de la confrontación permanente», anticipa a Ical en su primera entrevista tras su nombramiento, si bien avisa de que será «firme» y «contundente» en la defensa de Castilla y León, donde niega que haya habido recortes de derechos, un «bulo» que atribuye al PSOE, al que ofrece «diálogo» y «acuerdo», como al resto de la oposición, para reducir la crispación, generar «ilusión» y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos el próximo año y medio, puesto que no vislumbra un adelanto electoral en el horizonte.

—Es la ‘número dos’ del Gobierno, al que se incorporó en 2019. Sus funciones quedan recogidas en el Bocyl, pero nos gustaría preguntarle ¿cuáles son los encargos en la acción política que le ha hecho el presidente?

—Hay que seguir avanzando y seguir trabajando. A mí me llena especialmente de orgullo la apuesta del presidente por la política social de Castilla y León y por poner en valor todo ese trabajo que se hace destinado a las personas que más lo necesitan. La gente en la calle nos está demandando sobre todo serenidad, tranquilidad y trabajo, algo que dice mucho el presidente. Eso es lo que vamos a hacer, huir de esa confrontación permanente que existía. Vamos a trabajar, a generar ilusión, a continuar con las medidas que están funcionando, a solucionar los problemas que hubiera y también a retomar la relación con las entidades del diálogo social.

—En esta tarea, toma el relevo de dos vicepresidentes mediáticos y, en ocasiones, polémicos. ¿Qué estilo y tono imprimirá a su nueva tarea?

—Mi tono lo conocéis, está habitualmente alejado de esos tonos más… (pausa). El mío es más suave, pero firme y contundente, desde luego defendiendo los intereses de Castilla y León. Lo he sido siempre, he sido reivindicativa en este caso con el Gobierno de España, cuando creo que se está cometiendo una injusticia con las personas de Castilla y León y así va a seguir siendo. Habrá un tono firme, un tono contundente, pero dentro de la suavidad.

—¿Y con menos testosterona que hasta ahora?

—Hemos pasado de dos vicepresidentes en masculino a una vicepresidenta. El género femenino por ahora, la testosterona, no la tiene, pero sí el carácter suficiente para reivindicar siempre lo mejor para Castilla y León y para que los ciudadanos sean iguales que lo que toda España. No voy aceptar nunca ser una comunidad de segunda y desde luego seré contundente.

—Por tanto, ¿es de esperar que la crispación baje en la política autonómica?

—Creo que en el fondo también es lo que nos están reclamando los ciudadanos, pero ahí no depende sólo de una parte. Yo creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Se puede reivindicar, se puede ser contundente, se puede ser firme en los planteamientos que cada uno tenemos, pero que hay que guardar siempre las formas.

—¿Cree que es importante para la sociedad que mujeres con poder se conviertan en referentes?

—Yo vengo profesionalmente de un mundo más masculinizado, soy ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Es importante el que haya referentes para trasladar a las mujeres que con esfuerzo, con trabajo, se puede ser lo que una quiera. Pero siempre desde el respeto. Yo creo que es muy importante respetar cualquier decisión que la mujer quiera tomar desde su libertad. Me refiero a si hay una mujer que no quiere trabajar, es respetable igual que la mujer que quiere progresar, que quiere avanzar en su trabajo. En ese caso hay que decirle que se puede, que se puede ser vicepresidenta, que se puede ser ingeniera, es decir, que puedes hacer lo que te propongas. Por tanto, ser referente para ellas a mí es algo que me llena de orgullo y también de responsabilidad.

—¿Imaginó alguna vez cuando trabajaba en la ingeniería que sería vicepresidenta?

—No, nunca me lo imaginé.

—Tras la salida de Vox del gobierno ¿Es un alivio gobernar en minoría tras la experiencia con Cs y Vox?

—Yo no he conocido un gobierno de mayoría absoluta, como miembro del ejecutivo, sólo de coalición y ahora en minoría. Son situaciones y en este caso ha sido sobrevenida, porque había un gobierno que estaba funcionando y se tomó una decisión inexplicable, que hace que nos adaptemos y sigamos trabajando. Por tanto, había un gobierno que estaba funcionando, por lo que ahora se trata de que siga funcionando y desarrollando las medidas que se estaban poniendo ya en marcha.