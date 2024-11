Con Feijóo en la oposición, el PP cita en CyL a los «que gobiernan en España»

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular antepuso ayer, en la presentación de la XXVII de Intermunicipal que se celebra este fin de semana en Valladolid, las propuestas y soluciones para los ayuntamientos frente a “la semana de la exaltación de la corrupción del PSOE que culmina en Sevilla”, en su congreso federal que reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general. Durante la presentación de este cónclave municipal, que clausurarán el domingo Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, defendió que los alcaldes del PP -30 en las capitales de provincia y otros tantos en grandes municipios que no son capital- son los que “gobiernan España” con sus soluciones para los vecinos que no presenta el Gobierno. Así, destacó que, muchos de ellos sin sueldo, gestionan sus municipios “por encima de las siglas”, como explicó que se ha visto en Valencia ante los destrozos causados por la Dana, en lo que poco antes incidió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al manifestar que “un alcalde o pisa la calle o no es alcalde”.

Tanto Bendodo como Almeida se detuvieron en sus intervenciones en enumerar los supuestos casos de corrupción que salpican al PSOE -esposa del presidente del Gobierno, su hermano, el Fiscal General del Estado o Koldo y Víctor de Aldama- para concluir, en palabras del segundo, que todos ellos tienen en común “el móvil del jefe de la banda, del número uno, Pedro Sánchez”.

“El sanchismo va a tener el mismo final que el socialismo en Andalucía”, vaticinó el andaluz Elías Bendodo, que equiparó que en Andalucía se hablara en ese momento de los casos de corrupción por el “monográfico de corrupción sanchista”. “Un partido que está más centrados en sus líos internos debería pasar a la oposición, dar un paso atrás y dejar gobernar a quien ganó las elecciones”, remató.

Tanto Bendodo como Almeida se refirieron a la dimisión del secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que ayer ha declarado en el Tribunal Supremo y ha entregado su móvil para calificar de “anomalía” y de “curioso” que dimita quien no ha cometido delitos pero que a “quienes se achacan delitos sigan en sus cargos”.

El PP quiere dejar claro este fin de semana en la Intermunicipal de Valladolid que una de sus prioridades si llegan a la Moncloa es lo social