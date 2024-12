Lío en CyL por un juez: Pollán da ganadora a una lista que sacó más votos en contra que a favor

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, dio ayer por aprobada por el pleno la terna presentada en solitario por el PP para cubrir la plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, durante una confusa votación que arrojó 31 síes y 35 noes y en la que los procuradores de Vox se ausentaron del hemiciclo.

El Grupo Popular presentó una propuesta sin consenso, como denunciaron el resto de los grupos, en la que se ha propuesto a los magistrados Isabel Durán Seco, Luis Gonzaga de Toledo y Germán Carreño Álvarez. Al inicio de la votación de la terna, que cerró el orden del día de este último pleno de 2024 en las Cortes, la socialista Rosa Rubio pidió leer las normas y concretar con qué tipo de mayoría sería aprobada. Pollán respondió que tal y como se acordó en la Junta de Portavoces y Mesa de las Cortes, con «la mayoría de los presentes, con los votos favorables».

En una votación secreta, con la ausencia de los procuradores de Vox, excepto del propio Carlos Pollán, la votación fue de 31 síes y 35 noes de los 66 totales, por lo que anunció que quedaba aprobada la terna, dado que era la única lista presentada. El presidente de las Cortes primero manifestó que la votación era secreta y el resultado la «más favorable» (solo había una propuesta). Tras leer el resultado, dijo que la votación era a mano alzada. Pablo Fernández (Unidas Podemos) tomó la palabra para evidenciar la confusión y dejar sobre la mesa que no podía salir cuando había más noes que síes y no era la más votada.

También, intervino el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, para aclarar que conforme al punto tercero de la resolución la votación sería secreta y saldría adelante «la terna más completa», sin necesitar quorum.

El procurador apeló a la sensatez y lamentó la imagen que da las Cortes de Castilla y León, pero su presidente cerró el debate con el anuncio de que la terna se había aprobado tal y como se acordó en la Junta de Portavoces y en la Mesa del pasado jueves. Fuentes parlamentarias explicaron que se votó conforme a una resolución de normas de 1999 de salir la lista más votada, pero aclararon que al existir solo una lista habría sido aprobada aunque solo hubiera tenido un voto a favor.

Según consta en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 4 de febrero de 1999 relativa relativas al procedimiento para la designación de la terna que han de presentar las Cortes de Castilla y León para la composición del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la Comunidad Autónoma la votación será secreta, por terna completa, resultando elegida la terna más votada.

«Que no haya otra terna no significa que no se deba aplicar el principio básico de una mayoría simple», argumentó la socialista Rosa Rubio, que ha recordado que en 1999 se produjo una votación de idénticas características y entonces se requirió de una mayoría simple. El líder del PSOE, Luis Tudanca, exigió una «rectificación inmediata» al presidente de las Cortes sobre la «cacicada».

La plaza de magistrado del TSJ salió a pesar de contar sólo con el voto favorable de los 31 procuradores del PP y 35 en contra de la oposición