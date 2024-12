Pollán defiende que la terna de juristas para el TSJ es la que más votos tiene

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Carlos Pollán, presidente de las Cortes, se ha pronunciado sobre la polémica surgida a raíz de la elección de la terna de juristas de reconocido prestigio para el TSJ. Pollán ha incidido en que el PP fue el único partido que presentó una candidatura y que "es la que más votos favorables obtuvo". Así se ha pronunciado en la mesa redonda organizada por Diario de León este viernes y titulada 'Así funciona un parlamento y cómo acercarlo a la ciudadanía'.

Pese a que los tres candidatos propuestos por los populares obtuvieron 35 'noes', sí recibieron 31 'síes', con lo que sigue siendo la candidatura más votada.

"Todos los grupos podían presentar su terna y solo lo hizo el PP", remarcó el presidente de las Cortes, que recuerda que "Vox por ejemplo, no presentó terna alguna, por considerarlo una forma de politizar la Justicia. No solo eso. Para manifestar su desacuerdo con dicha politización, se ausentó de la votación".

Sobre el PSOE, Pollán señaló que desconoce "el porqué, estando a favor del sistema de ternas, no presentó la suya. Sabiendo de antemano la posición de Vox, las posibilidades de que su propuesta resultara ganadora eran mayores. Pero, insisto, no la presentó. Habrá que preguntar al portavoz parlamentario, Luis Tudanca".

Según el político leonés, el líder de los socialistas autonómicos "no ha explicado si la no presentación de la terna se debió a una reiterada falta de diligencia en el desempeño de sus responsabilidades parlamentarias o a una dedicación excesiva a los líos internos de su partido". " Lo que sí ha hecho Tudanca, una vez más, es poner en marcha la maquinaria del fango y, en lugar de dar explicaciones a sus votantes, amenazar con acciones legales, algo recurrente cuando los informes de los servicios jurídicos de Cortes no son de su agrado", remata el presidente de las Cortes, que añade que "como en ocasiones anteriores, es previsible que todo quede en nada".