Carlos Martínez se convierte en el décimo secretario general del PSOE de Castilla y León

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, presentó hoy de forma oficial su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Castilla y León como un “cambio de rumbo” y un “nuevo giro” desde la “unidad”, con el fin de lograr un “revulsivo” y un “rearme ideológico”, desde la “solidez" de los principios y valores del proyecto socialista, para conseguir un “préstamo de confianza” de la sociedad de la Comunidad.

En su comparecencia desde la sede del PSOE de Soria, como seña de su proyecto político, Carlos Martínez quiso alabar la "generosidad" y "honestidad" del hasta ahora líder del partido, Luis Tudanca, por dar un paso al lado para facilitar la renovación. Además, también quiso reconocer y agradecer el trabajo del burgalés y su equipo, entre ellos la soriana Virginia Barcones, porque afirmó han sido unos “aliados” para transformar la capital soriana.

“Yo no soy pedrista, ni soy sanchista, ni tudanquista, yo soy socialista. Es más, en estos días, tanto en casa como con los compañeros del partido en Soria, este ha sido el chascarrillo típico. Hemos pasado de ser los críticos a ser los favoritos. Nosotros tomamos posicionamientos en los procesos congresuales y los debates se producen, lógicamente, con discrepancias, con diferencias de opiniones, pero con unos objetivos muy claros”, argumentó.

Carlos Martínez, que reconoció que la responsabilidad que pretende asumir ya le pesa, se comprometió a mantener la estructura del Grupo Socialista en las Cortes y para ello espera contar con Luis Tudanca, a pesar de que conformará un nuevo equipo que sea capaz de coordinar este nuevo tiempo para dar nuevas respuestas a viejos problemas que arrastra la Comunidad desde hace décadas.

"Yo quiero a Luis en mi equipo"

“Yo asumo la responsabilidad de la Secretaría pero no quiere decir que solo incluyo a los míos. No soy sectario. Creo que cada provincia tiene su autonomía y se debe respetar. El nuevo equipo se decidirá en un futuro. Yo quiero a Luis en mi equipo por su conocimiento”, recalcó para insistir que el PSOE de Castilla y León no puede prescindir de nadie y menos de Tudanca.

En este sentido, el alcalde de Soria manifestó que no se mudará a vivir a Valladolid y defendió que la diversidad y pluralidad que tiene Castilla y León obliga a que se dé un “liderazgo colectivo”. "Necesitamos nueve ejecutivas provinciales trabajando a pleno rendimiento y 2.248 grupos municipales en labores de gobierno y en labores de oposición", apostilló.

Para el alcalde de Soria el proceso interno que desembocará en el XV Congreso Federal del PSOE de Castilla y León, que se celebrará los días 22 y 23 de febrero en Palencia, debe generar "más cohesión y más unidad".

Seguirá de alcalde

Respecto a la renuncia de sus responsabilidades municipales, adelantó que continuará al frente de la Alcaldía de la capital y seguirá participando en la Federación Española de Municipios y Provincias. No obstante, sí dudó sobre la posibilidad de dejar su escaño en la Diputación Provincial.

Al respecto, precisó que seguirá de alcalde de Soria hasta que sea presidente de la Junta. “Si ganamos la Junta lo dejo”, apostilló para añadir, después, que Alfonso Fernández Mañueco las convocará en el momento que le interesa, pero de momento se le ve cómodo en su diván”.

También rechazó desvelar el debate interno de los socialistas de Castilla y León con respecto a las posibles precandidaturas, y señaló que ninguno de los secretarios provinciales y otros referentes locales se posicionaron de forma clara entre su candidatura y la de Tudanca, ya que se trataba de “rearmar” el partido y coordinarlo para no alejarse de obtener un buen resultado. “Me pliego a la voluntad de lo común. Hemos hecho un proceso de reflexión serena y profunda” indicó para asegurar entender las críticas de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto, respecto a que su candidatura no dará la voz a los militantes.

Por último, criticó que el PP no cuente con un proyecto para la Comunidad y avanzó que planteará una alternativa diferente para que dentro la ordenación del territorio genere competitividad en todos los territorios. Carlos Martínez inicio su intervención con un “emotivo” recuerdo a la figura del socialista leonés Antonio Losa que falleció recientemente. El regidor recordó que les unía una “estrecha y vieja relación", al margen de los ideales socialistas.