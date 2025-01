Martínez comparece en febrero por su paseo en un ‘papamóvil’

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario autonómico electo del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, tendrá que declarar como investigado el próximo 5 de febrero ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Soria por incurrir en sendos delitos de odio y contra los sentimientos religiosos. Durante las fiestas patronales de la localidad soriana de Taldercuende, Martínez se paseó subido a un papamóvil y repartió bendiciones con una escobilla del váter.

Abogados Cristianos presentó una querella contra él y ahora espera que el Juzgado imponga al alcalde de la ciudad y secretario general electo del PSOE de Castilla y León una condena “ejemplar” para parar la “moda o rutina” de algunas personas de la izquierda de arremeter y meterse con los católicos.La presidenta del colectivo, Polonia Castellanos, recordó que para “hacer gracia no hace falta meterse con nadie ni herir a aquellas personas que viven en la fe», y agregó que ahora es frecuente meterse con los católicos. Asimismo, recalcó que la trayectoria política de Carlos Martínez hace indicar que quiere “imponer su ideología” con la programación de actividades de adoctrinamiento sexual y protagonizando actos en contra de los católicos que evidencian su “cristianofobia”. “Esperamos que este señor sea condenado. Casi todo el Gobierno socialista está imputado y captan a otros imputados para hacer su círculo”, apostilló.Respecto a las penas que le podría imponer el juez, Polonia Castellanos precisó que, si no tiene antecedentes penales, la “gracia” podría acabar con una multa económica, y lamentó que en España estos delitos sean los que menos pena acarrean de toda Europa.El delito contra los sentimientos religiosos se recoge en 22 códigos penales de la Unión Europea y en España es el que menos condena tiene, según afirmó. “El hecho de que un candidato y un alcalde esté imputado por menospreciar y humillar a un sector de la población a mí me parece muy fuerte. Creo que cuando eres alcalde se gobierna para todos, pero si se dedica a humillar a una parte de sus vecinos no debería ser candidato”, manifestar para instar al regidor a “apartarse de la política” y hacer sus “gracietas” en la intimidad.Para Abogados Cristianos las disculpas que el alcalde de Soria pidió por protagonizar estos hechos días después “no son suficientes”, ya que el delito ya estaba perpetrado. “Si vas a 200 kilómetros por hora en una autovía y te pillan, el delito ya está hecho aunque pidas disculpas”, reseñó.Polonia Castellanos indicó que un “sector de la izquierda” está acostumbrada a meterse con los católicos pero no se meten con aquellas personas que profesan otras religiones que no respetan ni a las mujeres ni a los homosexuales. “La doctrina de la fe católica establece que hay que amar a todas las personas pero en otras religiones se lapida a mujeres y homosexuales, pero contra esta no se meten. Hay una corriente que viene a decir que contra los católicos todo vale y eso es culpa de un sector de la izquierda y de algunos jueces, afines al PSOE, que creen que hay que eliminar el delito contra los sentimientos religiosos”, concluyó.