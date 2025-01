Tudanca seguirá en la Portavocía de las Cortes tras la petición de Martínez

Publicado por EP Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Luis Tudanca seguirá en la Portavocía del Grupo Socialista en las Cortes al menos durante los próximos meses después de que el actual secretario autonómico electo del PSOE, Carlos Martínez, se lo haya pedido como muestra de la "coordinación" en el partido durante este proceso de "tránsito".

En una rueda de prensa conjunta de ambos líderes, Martínez ha apelado a la "generosidad" de Tudanca para que, al menos durante los próximos meses, se mantenga al frente del Grupo Parlamentario Socialista, algo que sí ha aceptado el secretario autonómico saliente.

Ha sido Carlos Martínez quien, durante la reunión celebrada este miércoles en la sede del PSOE de Castilla y León, ha pedido a Luis Tudanca que se mantenga en la Portavocía de las Cortes de Castilla y León como "un gesto de generosidad" en este periodo de "transición" en el que es necesaria la "coordinación" entre el Grupo Socialista y la Ejecutiva socialista.

De este modo, Carlos Martínez ha defendido el valor que supone Tudanca para el PSOE. "No podemos despreciar todo el trabajo y todo el conocimiento", ha subrayado, tras lo que ha insistido en la importancia de afrontar ahora un periodo de transición desde la "responsabilidad".

Por su parte, Tudanca ha asegurado que es un "placer" mantenerse en la Portavocía parlamentaria y ha reseñado que está a disposición del nuevo secretario autonómico "con todas las consecuencias". "Como creo en este partido y creo que este proyecto tiene que culminar con el cambio en Castilla y León, voy a hacer todo lo posible para que eso sea así, desde luego, con toda convicción, será un placer seguir siendo el portavoz del Partido Socialista en las Cortes", ha garantizado.

De este modo, tras reconocer que Martínez se lo ha pedido pero le ha dado la opción de tomar la decisión, ha defendido que acepta este cargo con el fin de que el PSOE "vaya bien". "Como lo que quiero es que el PSOE vaya bien pues lo que él me pida", ha subrayado.

No obstante, Carlos Martínez ha reconocido que con esta decisión Tudanca "vuelve" a demostrar su "generosidad y responsabilidad" y ha asegurado que por el momento no se han marcado un plazo para mantener esta situación de bicefalia. "No podemos despreciar todo el trabajo que desarrolla y todo el conocimiento que tiene", ha señalado, tras lo que ha abogado por darse tiempo para avanzar en la coordinación.

"No nos vamos a poner fechas, así lo hemos acordado también y así os lo traslado y la decisión última y final será suya", ha aseverado Martínez, quien ha reseñado: "Haremos los cambios que haya que hacer cuando se tengan que hacer, ahora hay que tener claro el proyecto común, no es la cuestión de cómo, de qué forma repartimos los jugadores ahora, sino tener claro el proyecto común en el que nos va a empujar".

Así, ha insistido en que el proyecto será lo primero para, posteriormente, repartir los cargos. "Luego ya repartiremos, los delanteros, los defensas y quién tiene que jugar en cada puesto, pero no es algo que ahora mismo me preocupe lo más mínimo", ha avanzado.

Tras esta aclaración Martínez ha ironizado sobre las respuestas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Parlamento. "Ya sabemos lo que nos va a responder".

En este todo Tudanca ha recogido el guante y ha explicado que si antes Mañueco eludía siempre a Pedro Sánchez ahora le responderá sobre Carlos Martínez. "Yo le voy a seguir pidiendo más médicos, le voy a seguir pidiendo más vivienda pública, le voy a seguir pidiendo más cosas para los castellanos y los leoneses", ha concluido.