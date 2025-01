Tudanca será la voz de Carlos Martínez

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Luis Tudanca continuará como portavoz socialista en las Cortes de CyL al menos unos meses a petición del secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien garantizó que habrá una «coordinación extrema» entre su nuevo equipo, la Ejecutiva Autonómica que se conformará a partir del 23 de febrero, y el Grupo Parlamentario que mantendrá su configuración actual.

Tudanca y Carlos Martínez, los secretarios generales saliente y entrante del PSOE de Castilla y León, compartieron ayer en la sede socialista de Valladolid una comparecencia conjunta en lo que se presentó como un símbolo de la nueva etapa que se abre con el cambio de liderazgo en el partido. Además, el nuevo responsable autonómico mantuvo una reunión con los trabajadores, el «músculo» que lleva el día a día de la formación, para trasladarse la «tranquilidad» de un «tránsito responsable».

Carlos Martínez valoró la «generosidad» y «responsabilidad» de Tudanca, a su juicio «el verdadero responsable» de que este «tránsito» y «rearme» sea un «ejemplo» para otras comunidades. «Luis estará en el lugar que quiera estar», reiteró para añadir que no acepta que ahora dé un «paso atrás», aunque su decisión personal y el cuerpo le podría pedir otra cosa tras dirigir el partido durante diez años, ya que insistió en que no se puede «despreciar» todo el trabajo hecho y el conocimiento que tiene de la sociedad. Evitó poner fechas a la continuidad de Luis Tudanca al frente de la Portavocía de las Cortes y añadió que el nuevo equipo necesita tiempo de coordinación. También aclaró sobre la configuración de la dirección del grupo que en este momento lo importante es el equipo, no el reparto de los jugadores y la posición de cada uno. «Vamos a ver cómo rueda todo ello», dijo y añadió que se harán los cambios cuando se tengan que hacer.

Martínez garantizó que será, al igual que la Ejecutiva Autonómica, «absolutamente respetuoso» con los procesos provinciales que se iniciarán tras el XV Congreso Autonómico previsto el 22 y 23 de febrero en Magaz de Pisuerga (Palencia). Además, aseguró que tendrán «autonomía», pero señaló que aspira a que se afronten desde el «diálogo», siguiendo como ejemplo la renovación en el liderazgo en la Comunidad.

El secretario general electo del PSCyL, al que el propio Tudanca consideró el candidato a la Presidencia de la Junta, aseguró que por respeto a los tiempos y las reglas internas en este proceso se renueva la Secretaría General para lograr la «consolidación» de un proyecto «sólido» asentado en las nueve provincias. «Luego se verá el candidato», dijo si bien apostilló que su línea de trabajo será primero el proyecto, luego el equipo y por último el liderazgo.

Martínez avanzó que había hablado ya con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que habían acordado reunirse después del XV Congreso Autonómico de febrero, con la condición de trabajar «en serio», dijo el nuevo dirigente socialista en Castilla y León.

