Cuando parar cuesta 25 millones

Publicado por Ical Salamanca Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León estima en 25 millones de euros anuales el coste de asumir las paradas que plantea suprimir el Gobierno con el nuevo Mapa de Transportes de las líneas de autobús estatales. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ofreció esta cifra, que recordó contrasta con los 25 millones de financiación que ofrece el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para toda España y durante dos ejercicios.

En su visita a las obras de la Plataforma Logística-Intermodal Zaldesa de Salamanca, Sanz Merino acusó al Ejecutivo central de «imponer» el nuevo mapa de transportes y de «eludir un problema político de primer orden». Explicó que el Ministerio pretende que «las paradas que no quieren atender, deben hacerlo las autonomías». Sin embargo, las cifras no cuadran. «En Castilla y León hemos calculado un coste de 25 millones anuales y el Gobierno ofrece 25 para toda España», lamentó.

Según la evaluación inicial de once comunidades autónomas, esta cifra debería ascender a 123 millones de euros anuales para atender las paradas que, en palabras de Sanz Merino, «quiere abandonar el Ministerio». «Buscamos una manera de gestionar las cosas a un nivel de solución política y con la derivación de recursos. Y estamos muy alejados de ese punto de vista», reflexionó el consejero.

Se refirió a las implicaciones de carácter social, más allá de las cuestiones económicas. «La Junta tiene un compromiso muy claro con que todos los ciudadanos que no tienen la oportunidad de moverse por otros medios, en vehículos particulares, en trenes, etcétera, tengan la oportunidad de poder estar conectados a los servicios públicos o a otro tipo de actividades que les permitan disfrutar plenamente de la vida. Y la movilidad es uno de los aspectos más importantes», resumió. Según el consejero, la Administración ya asume el coste que supone mantener todos los servicios de autobús de titularidad de la Junta de Castilla y León, «a costa, lógicamente, de indemnizar o compensar a las empresas que prestan este tipo de servicios, sobre todo en aquellos trayectos que no son rentables». Certificó que la mayoría de los trayectos en Castilla y León son deficitarios, de hecho, un 63 por ciento tienen menos de 5.000 usuarios al año y, según matizó, «eso no ha sido un problema para que la Junta de Castilla y León siga adelante».

La mayoría de los trayectos en Castilla y León son deficitarios, de hecho, un 63 por ciento tienen menos de 5.000 usuarios al año