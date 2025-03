La celebración en Castilla y León del 42 aniversario del Estatuto acaba en rifirrafe

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, urgió ayer a «achicar la brecha» entre la clase política y la sociedad civil, en aumento «en los últimos años, y pidió respeto y escucha a la gente para «no ser sepultados en una nueva arrogancia y arrinconado por el nuevo signo de los tiempos», a la vez que reprobó «la búsqueda de la fama tuitera» y demandó hacer del Parlamento «una escuela de la critica, el argumento y la discusión».

En su discurso con motivo de la celebración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Pollán defendió que «ni en su espíritu ni en su letra» se busca la desigualdad entre españoles mediante «hechos diferenciales o separadores» y reivindica que la Cámara trate asuntos de fuera de la Comunidad desde el interés d sus ciudadanos.

«Nuestra misión no es proteger a la gente de gente misma. A la gente no se la tutela. A la gente se la escucha. Si no lo hacemos, mereceremos ser sepultados por nuestra arrogancia y arrinconados por el nuevo signo de los tiempos», reflexionó Pollán, que apeló al respeto, después de reprobar intervenciones que «buscan los cinco minutos de fama tuitera o la gloria efímera del zasca con la indeseable consecuencia de convertir este hemiciclo en un circo de varias pistas», si bien apostilló que no son «la regla», sino «la excepción».

El presidente de las Cortes informó de la constitución de un grupo de trabajo para avanzar en dos de las asignaturas pendientes desde la constitución de las Cortes en 1983, como el régimen de incompatibilidades y la excepcionalidad de que la asamblea de Castilla y León sea la única en la que no todos sus parlamentarios tienen dedicación exclusiva.

Sin embargo, pese a que todos los grupos apoyan esas medidas, el discurso de Pollán ha provocado un rifirrafe con todos los partidos políticos. Los portavoces de los grupos mayoritarios, PP y PSOE, Ricardo Gavilanes y Luis Tudanca, coincidieron en calificar de «primer acto de campaña electoral» como candidato de Vox, el discurso del presidente de las Cortes. «Sí tiene donde ir, como dice, que se vaya», apostilló el popular.

Las bancadas de PP y PSOE no aplaudieron la intervención de Pollán —tampoco en el Grupo Mixto, ya que solo los aplausos llegaron de los parlamentarios de Vox—, porque, como expresaron ambos portavoces, no fue un discurso institucional, sino un acto para «autoproclamarse» candidato en las próximas elecciones en sustitución de Juan García-Gallardo. «No está a la altura del cargo que ostenta», resumió el portavoz popular, que le acusó de «falta de respeto», cuando él antes había apelado a este principio, a la institución que preside. Gavilanes se mostró muy criticó con el discurso de Pollán e incluso le invitó a marcharse.

La UPL no va

Los procuradores de UPL no han acudido por considerar que la conmemoración de la creación de la Comunidad de Castilla y León es «un día triste para la Región Leonesa en el que León, Salamanca y Zamora no tienen nada que celebrar y sí lamentar el robo de su futuro como región histórica con derecho constitucional a ser Comunidad».

Además, la oposición parlamentaria denunció que el Estatuto de Autonomía «se incumple sistemáticamente» por parte del Gobierno autonómico, mientras que el PP defendió el «proyecto común configurado y fortalecido» en estos 42 años desde la aprobación del documento.

