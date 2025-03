La Junta no recurrirá la sentencia del TSJ sobre las subvenciones a los sindicatos

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, manifestó ayer que en una primera valoración, los servicios jurídicos del Gobierno autonómico, recomiendan «no recurrir» la sentencia del TSJCyL, que considera ilegal el recorte aprobado por Vox en 2023, de las subvenciones autonómicas por participación institucional de los sindicatos, y obliga a abonar a CCOO, 1,2 millones de euros.

Isabel Blanco remarcó que desde la Junta respetan las sentencias y las diferentes resoluciones judiciales, y aunque no ha dado tiempo a analizar en profundidad la sentencia, en principio no se va a recurrir. Blanco explicó también que el año pasado en noviembre, una vez que Vox ya no estaba en el gobierno regional, el Ejecutivo autonómico abonó a las organizaciones sindicales «las cantidades que les correspondía derivadas de su participación institucional y del ejercicio de sus funciones». «Eso es lo que estamos haciendo», sentenció.

La vicepresidenta incidió en las conocidas discrepancias que había entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo cuando estaba al frente el consejero de Vox Mariano Veganzones, y los sindicatos, pero insistió en que en la actualidad eso «está superado». Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de CyL aseguró que la sentencia es un acto de «justicia y reparación». Además, aseguró que Mañueco es el «máximo responsable» de haber «vilipendiado» el diálogo social.