Las Cortes aprueban 103 propuestas de resolución, el 69,59% de las presentadas

Los grupos parlamentarios cerraron ayer el debate de política general, el último de esta legislatura, con la aprobación de 103 propuestas de resolución, lo que supone el 69,59 por ciento de las 148 admitidas a trámite. Se trata del número más elevado de los últimos años.

En concreto, del total de las aprobadas 29 corresponden al Grupo Popular, que pese a estar en minoría solo perdió la votación de una de las propuestas; 19 al Grupo Socialista; 15 a Vox; 24 a UPL-Soria Ya; 16 al Grupo Mixto. Sin embargo, pese al elevado número de las que vieron luz verde, ninguna de ellas consiguió la unanimidad. Hubo dos propuestas inadmitidas, una de Vox y otra de Podemos. La de Vox refería a una de las banderas de Vox como es el Pacto Verde y la Agenda 2030. Así, promover, en el ámbito de sus competencias, la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

Grupo Popular

La mitad de sus 30 propuestas de resolución se dirigen al Gobierno central con protagonismo ante los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y en contra de la condonación de la deuda y a favor de revisar el sistema de financiación, ésta última fue la única no aceptada. Entre las que sí salieron adelante figuran la petición a la Junta de un nuevo acuerdo de simplificación administrativa y reducción de la burocracia o los anuncios realizados ayer por el presidente de la Junta como los bonos para actividades extraescolares, los bonos al consumo para estimular el comercio local o reforzar el transporte de emergencias sanitarias.

Grupo Socialista

Entre las 19 propuestas socialistas aprobadas, además de la presentación de los presupuestos, que cosechó 78 síes y solo dos noes de los no adscritos, figuran restablecer el Diálogo Social, destinar el 1 por ciento del presupuesto a la protección del patrimonio, aprobar un plan de fomento de Ávila o garantizar la entrada en funcionamiento del hospital de Aranda de Duero en 2027. En materia sanitaria se acordó una partida en los próximos presupuestos para la reforma del hospital de El Bierzo, la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia de Palencia en el año 2026 o proyectar y construir a la mayor brevedad posible el Hospital de Estancias Medias y dotar de la unidad de radioterapia pública en el Complejo Hospitalario de la provincia de Segovia. Igualmente se aceptó licitar, antes de que finalice el año 2025 , las obras de adecuación y modernización de la carretera ZA-921 entre la Puebla de Sanabria y Rihonor para su conexión con Portugal.

Grupo Vox

El grupo liderado por David Hierro fue el que menos apoyo cosechó a sus propuestas de resolución, con quince aprobadas, entre ellas planificar la construcción de nuevos embalses, presas y balsas para garantizar el regadío en Castilla y León y establecer un mapa de afección medioambiental y de usos del suelo que limite la instalación de macroproyectos de energías renovables en zonas que afecten a cultivos. También se aprobó elaborar de forma urgente el Plan de Apoyo al relevo generacional, establecer una fecha concreta de finalización, de la obra de la subestación eléctrica del polígono industrial de Vicolozano (Ávila) o dar cumplimiento a la aprobación del Plan Territorial de la Sierra de la Demanda que era compromiso de legislatura.

UPL-Soria Ya

Del Grupo UPL-Soria YA, las Cortes pidieron dejar sin fondos públicos a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, exigir al Gobierno autonómico que emplee en sus comunicaciones los términos autonómico y comunidad autónoma, así como que los fondos transfronterizos se destinen a las provincias que tienen frontera con Portugal. También, pidieron impulsar la autovía León-Braganza, el instituto de Villaquilambre y exigir un fondo económico de compensación en favor de las provincias generadoras de energía renovable. A todo ello se unieron las unidades de ictus de Zamora y El Bierzo, las camas UCI de León y la radioterapia para el hospital de El Bierzo.

La 'pillada' a Ana Sánchez sobre Martínez «tendrá consecuencias»

El PSOE de Castilla y León adelanta a la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, prevista el próximo miércoles, 2 de abril, a las 19.00 horas, el análisis de la situación del Grupo Parlamentario Socialista, lo que podría conllevar “cambios” en la dirección que se habrían precipitado tras la «pillada» del micrófono abierto en las Cortes en la que cuatro procuradores del equipo de Tudanca cuestionaron algunas decisiones del actual secretario general, Carlos Martínez. El diario El Mundo de Castilla y León publicaba ayer la transcripción de una conversación entre la vicepresidenta segunda de las Cortes y ex secretaria de Organización del partido, Ana Sánchez, con los procuradores por Segovia, José Luis Vázquez y Alicia Palomo, y el secretario primero de la Mesa de las Cortes, procurador por León, Diego Moreno. «Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral (...) El lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva lo de la lista más votada.... Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos», destacaba Sánchez, a la que al principio de la conversación se oía a Ana Sánchez decir «no entienden el contexto, no lo entienden. Es que esto no es una agencia de colocación». A estas críticas se suman otras en referencia a las declaraciones que Carlos Martínez realizó para justificar las declaraciones del acalde de Vigo, Abel Caballero, en las que proponía suprimir paradas de los trenes de alta velocidad en CyL para agilizar los trayectos a Galicia. «No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Qué nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!», dijo. Fuentes socialistas precisaron que este miércoles se producirán casi seguro cambios en la estructura del grupo, aunque no precisaron cuál será su alcance. Este jueves, desde Soria, el secretario general del PSOE de Castilla y León tildó de “error» las críticas que ha recibido por parte de varios procuradores y subrayó que “la pillada” del micrófono abierto quita el foco de lo importante y habrá «consecuencias».