La UPL, sobre pactos postelectorales con PP o PSOE: «Puede pasar cualquier cosa"

El líder de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha optado ayer por la prudencia para referirse a la posibilidad de que, en el contexto actual de enfrentamiento entre PP y Vox, puedan surgir opciones de acuerdo con formaciones regionalistas o provincialistas para alcanzar la mayoría, tanto para el PP como para el PSOE.

Santos dijo que «lo evidente» es que tras sus ruptura con Vox el PP se ha mostrado «más proclive» a intentar acuerdos con otras formaciones dentro del ámbito parlamentario, para lo que ha puesto como ejemplo lo ocurrido con las propuestas de resolución del Debate de Política General, ya que en el año anterior UPL no logró aprobar ni una sola y en este ha conseguido sacar adelante 12 de las 15 presentadas. «No sé si es fruto de intentar llegar a acuerdos o de esconder su debilidad», ha resumido Santos, quien ha dejado una reflexión final: «Si no son cortos de miras, ni estos (PP) y los de mas allá (PSOE), dentro de un año puede pasar cualquier cosa y es necesario hablar con todas las fuerzas políticas, no solo con la UPL».

Santos consideró además «lamentable» que la Junta haya contradicho la «voluntad» de las Cortes, que aprobó una iniciativa de UPL para «suprimir» la Fundación Valores, y use ahora «dinero público» para pagar los conciertos y la seguridad de la fiesta de Villalar el 23 de abril.

En el encuentro que Santos mantuvo ayer con Mañueco dentro de la ronda que el presidente mantiene con portavoces de partidos con representación en las Cortes para cerrar acuerdos de Comunidad, el leonesista se refirió a este asunto después de que la Fundación Castilla y León, vinculada a las Cortes, haya decidido no costear la seguridad en el Municipio y sí se haya hecho desde la Fundación Valores, dependiente de la Junta.

Santos recordó que el Pleno de las Cortes, sin el apoyo del PP y la abstención de Vox, sacó adelante una iniciativa de UPL para suprimir la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, una organización que ha tildado de "chiringuito del PP", mientras que, a su juicio, la Fundación Castilla y León es "el chiringuito de Vox", que ahora preside las Cortes.

"Más allá de entrar en la posibilidad de que uno pueda tener sentimiento de identidad diferente habíamos decidido que no existiera ni una partida de dinero público para esas fundaciones", ha defendido, tras lo que ha considerado que la decisión de costear la fiesta desde la Fundación de la Junta es "contradecir la voluntad popular".

"Me parece amoral que alguien se salte a la torera lo que dicen las Cortes", ha señalado, tras lo que ha preguntado al PSOE, quien sí apoyó la iniciativa de UPL en el Pleno, si con el cambio en la Dirección ha modificado su posición porque "quedó claro que ni un euro de dinero público destinado a esas fundaciones".

La debilidad de Mañueco

Santos ha considerado que, dado el momento de la legislatura, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está "a conservar" ante su "debilidad" en el Parlamento y, en el encuentro de ayer, sólo han logrado cerrar acuerdos en torno a un pacto por los aranceles y para avanzar en la Ley contra la Violencia de Género.

Santos ha comparecido ante los medios para detallar lo abordado con el presidente tras una reunión que se ha prolongado durante una hora y 25 minutos. El leonesista trasladó al presidente su respaldo a un posible pacto de todos los representantes de la sociedad de la Comunidad para encarar la política de aranceles impuesta por Donald Trump.

Sobre este asunto, Santos ha defendido que se produce una situación "complicada" ante la decisión del Gobierno de EEUU que afecta directamente a Castilla y León, en concreto, se ha referido a determinados sectores como el de la automoción o el biofarmaceútico que afecta de forma "directa" a la provincia de León.

"Necesitamos ir unidos todos los partidos para buscar minimizar este impacto que afecta fundamentalmente a las bolsas de todo el mundo, ahí nos vamos a encontrar", ha señalado el portavoz de UPL, quien ha explicado que Mañueco le ha emplazado a una próxima reunión el 15 de abril para abordar la situación junto con otros representantes políticos, agentes económicos y sociales y la FRMP, con el fin de buscar que "la unión haga la fuerza" pese a que, a su juicio, la Comunidad Autónoma tenga "una limitada fuerza de respuesta".

Otra de las cuestiones sobre la que ambos representantes también se han comprometido a trabajar de forma conjunta para poder cerrar un acuerdo es en torno a la Ley Contra la Violencia de Género, donde el responsable de UPL se ha mostrado de acuerdos para buscar canales de entendimiento en torno al Proyecto de Ley presentado por la Junta que ya se tramita en las Cortes.

"No puede se que en Castilla y León, por distensiones políticas, no alcance ese acuerdo en una materia tan importante para León y para Castilla", ha señalado.

No obstante, en este encuentro no se ha logrado avanzar en ningún otro asunto, como ha explicado Santos. "En los últimos meses hemos visto un PP que se dedica a prometer absolutamente los mismos proyectos de los últimos 20 años y con la dificultad añadida de no tener presupuesto", ha afeado Santos.

La ausencia de Presupuesto para este año ha sido una de las cuestiones que Santos ha planteado a Mañueco. "Tengo la sensación de que ni siquiera tienen la intención de iniciar convesaciones", ha subrayado, tras lo que ha augurado que las cuentas se prorrogarán también en 2026 ante la convocatoria electoral.

"Puede parecer que es mejor gobernar sin presupuestos, con tatas promesas da esa sensación", ha lamentado, tras lo que ha insistido en que todo lo comprometido "son ilusiones que se van a quedar en promesas" de un gobierno "débil" sin mayoría para a acordar en torno a "grandes materias".

Otro 'debe': la Ley de la despoblación

Entre los 'debe', Santos ha situado también la Ley contra la Despoblación, ya que, como ha trasmitido al presidente de la Junta, es "lamentable" que no se haya presentado esta normativa pese a las cifras de pérdida de población "algo que la región leonesa no se puede permitir".

Para Santos el encuentro tampoco ha sido fructífero en cuestiones como el suelo industrial, las inversiones en determinados polígonos estratégicos o más inversión en el mundo rural, un punto en el que ha reclamado que se abordar, además de la financiación autonómica, la financiación local, un punto en el que ha afeado que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se centre en "buscar candidatos" en los municipios para próximas elecciones en vez de trabajar para mejorar su financiación.

Finalmente, Luis Mariano Santos, ha reconocido que el encuentro con Mañueco se ha desarrollado dentro de la "normalidad". "La política consiste en eso, cuando acaban estas reuniones de trazo fácil cuando haces una pequeña reflexión y hemos dejado muchas cosas en el tintero.

"Me queda claro que el PP está a conservar a mantener el resultado no pretende ir más allá porque queda clara su debilidad política", ha relatado, tras lo que ha señalado que el PP, desde que se rompiera su pacto de Gobierno con Vox, es "más proclive" al acuerdo, aunque se ha cuestionado si esto es para "esconder su debilidad".