Pollán : «Es una tierra tan rica en historia que cualquie día podía ser el Día de CyL»

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) ha sostenido este 23 de abril, Día de Castilla y León según su estatuto de autonomía, que con la riqueza histórica de ese territorio cualquier día que se cogiera del año podría ser el Día de Castilla y León, y se ha referido por ejemplo a las primeras Cortes en León, la figura de Felipe II, Carlos I o la toma de Torrelobatón.

En declaraciones a los medios con motivo de la Jornada de Puertas abiertas que organiza las Cortes por este 23 de abril, ha incidido en que "el Estatuto fija hoy como día de la Comunidad. Y es una fecha, pues, muy apropiada, igual de apropiada que otras muchas otras".

"Los comuneros forman parte de la historia de Castilla y León y de España. Exactamente igual que Carlos I", "pero bueno, nuestro Estatuto fijó el 23 de abril y por supuesto que estamos encantados, que así sea", ha insistido.

"Lo que sí que tenemos que tener claro es que los españoles tenemos que superar nuestra historia" sin arrojarla a la cabeza de los unos a los otros, y hay que "asumirla con naturalidad, y cuando corresponda, con mucho orgullo".

"Prácticamente a diario estas Cortes de Castilla y León son sede de apasionados debates. Pero yo creo que hoy es día de aparcar nuestras legítimas diferencias y reivindicar, pues, lo que nos une a todos, que es este día de Castilla y León", ha planteado.

Ha rechazado que Villalar sea una fiesta integradora cuando se ha firmado un manifiesto que dice que hay que sacar a Vox de las instituciones y ha defendido que la Fundación de Castilla y León debe seguir con sus objetivos y actuaciones.

se ha dirigido al alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, quien planteó que lo coherente sería que la Fundación de Castilla y León se disolviera.

Ha recordado que esa fundación ha realizado entre el 2024 y el 2025 más de 20 proyectos en casi las 9 provincias de Castilla y León, llegando a unas 100.000 personas, y "va a seguir trabajando de acuerdo a sus fines fundacionales".

"Lo que yo creo que el alcalde de Villalar todavía no se ha dado cuenta de que en el 2020 la Fundación Villalar dejó de existir, se modificaron sus estatutos, se modificaron, se modificó su nombre y se modificó sus objetivos fundacionales, y en ninguno se habla de la fiesta de Villalar", ha referido Pollán.

También ha cuestionado que se trata, como defendió el regidor, de una fiesta integradora cuando se firmó un manifiesto en las Cortes que recoge que hay que sacar a Vox de las instituciones.

"Yo llevo tres años aguantando sus insultos, sus descalificaciones, entonces bueno, pues tengo que decirle al alcalde de Villalar que se preocupe de organizar su fiesta, que busque los apoyos necesarios para hacerlo", ha añadido.

Ha recordado que la Fundación Castilla y León dejó de hacer este año el plan de autoprotección de Villalar porque no realiza las actividades. Las actividades las realiza el ayuntamiento. Entonces evidentemente fue una decisión del Patronato, no una decisión mía, no una decisión del Presidente de la Fundación Castilla y León. Fue una decisión por mayoría del Patronato", ha incidido.

"A lo mejor debería de preguntarle a los patronos del Partido Popular que no asistieron al último Patronato, el por qué no lo hicieron y a lo mejor si hubieran estado, pues la decisión del Patronato hubiera sido otra", ha analizado.

En cuanto a si considera que con esta fiesta se está consiguiendo que más ciudadanos se sientan identificados con Castilla y León, ha opinado que "no", aunque ha precisado que él "nunca" ha hecho nada en contra "para que no lo sea".

"Lo que no pueden pretender es que una fundación con un presupuesto tan limitado como el que tiene la Fundación de Castilla y León y tantos objetivos fundacionales y tantas actividades que realizar y tantas provincias a las que cubrir, dedique más del 50% de su presupuesto a un día de fiesta. Un día de fiesta en el que en el que los que han ido, porque yo no he ido, ven ciertas cosas que de integradoras tienen poquito", ha zanjado.

De 10:30 a 20:00 horas se podrá visitar, de forma ininterrumpida, el interior de las Cortes, con un recorrido predefinido para que los ciudadanos puedan acceder y conocer algunas de las dependencias del Parlamento, como las salas de comisiones, la biblioteca o el Hemiciclo.

Además, hay programadas dos visitas a las obras de arte de las Cortes, a las 11:30 y 17:30, en las que Beatriz Sánchez Valdelvira, licenciada en Historia del Arte y Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Histórico, guiará a los visitantes por un recorrido en el que contemplarán algunas de las pinturas y esculturas que forman parte del patrimonio cultural de la Institución.

La compañía Valquiria Teatro, con una representación teatral preparada específicamente para la jornada, actuará en el Salón de Actos en cuatro pases a las 11:00, 13:00, 17:00 y 19:00 horas, completando así la oferta de ocio en el interior.

En el exterior del edificio, en la explanada anexa, se ha preparado también un amplio y variado programa de actividades, en horario de 11:00 a 16:00 horas, que contará con exhibiciones de cetrería a las 12:00 horas, música en directo con sesiones de Mr Kitos a las 11:00 y a las 12:30 horas y el concierto de Bloody Mary a las 13:00, gastronomía típica, castillos hinchables y juegos para los más pequeños, entre otras.

