Mañueco: «No podemos ver cómo la energía pasa de largo en el territorio»

Castilla y León, Asturias y Galicia reivindicaron en una nueva cumbre en Santiago de Compostela (La Coruña) la mejora de las infraestructuras, entre ellas las referidas al Corredor Atlántico, pero también las energéticas y de telecomunicaciones del noroeste para garantizar la «igualdad real» entre todos los territorios y para volver a «equilibrar» a España. Además, apostaron por mejorar e intensificar las relaciones con el norte de Portugal. Este martes, los presidentes de las tres comunidades —Alfonso Fernández Mañueco, Adrián Barbón y Alfonso Rueda— compartieron una mesa sobre las oportunidades de sus autonomías que reunió a numerosos empresarios y representantes institucionales.

En ese sentido, el presidente de la Junta abogó por garantizar la «igualdad real» entre todos los territorios de España. Para ello, según Fernández Mañueco, un elemento fundamental son las infraestructuras del siglo XXI, tanto el ferrocarril que reconoció es muy importante o las autovías, pero también las redes energéticas o híbridas en todo su ámbito, en alusión a las telecomunicaciones. El gallego Alfonso Rueda aseguró que el principal desafío a su juicio es el déficit de infraestructuras del noroeste, porque además se resolvería, dijo, con poner los recursos para pasar, dijo, del «papel» y las formulaciones teóricas a la realidad, porque en otras zonas de España avanzan a «mucha velocidad». A su juicio, España no puede convertirse en un país que avanza a dos velocidades.

En la misma línea, el asturiano Adrián Barbón apostó por acabar con los desequilibrios entre el este y el oeste del país, para volver a «equilibrar a España», al tiempo que recordó que la Variante de Pajares, el nuevo paso ferroviario entre el Principado y León, está a punto de llegar a los dos millones de viajeros. De la misma forma, los tres presidentes compartieron la apuesta por ampliar las relaciones con Portugal. De esta forma, Fernández Mañueco señaló que se deben intensificar, tomando como ejemplo lo que ha hecho Galicia. Alfonso Rueda le pidió al alcalde de Oporto que siguiera ejerciendo su liderazgo en la transformación de su ciudad.

Despoblación

En cuanto a la lucha contra la despoblación, el presidente de Castilla y León planteó una reflexión a la Unión Europea y los gobiernos sobre el modelo que persiguen, en el sentido de si quieren que la población se concentre en las grandes ciudades o que se distribuya en todo el territorio. A su juico, las autoridades comunitarias están comenzando a tomar nota, mientras en Castilla y León se apuesta por los servicios públicos «en el territorio», las políticas de corresponsabilidad y conciliación y el desarrollo de 1.400 millones de hectárea de suelo industrial. «No podemos ver cómo la energía pasa de largo en nuestros territorios», dijo el presidente de la Junta en alusión a lo que sucedía en el pasado con las minas de carbón y las térmicas. El Gobierno, añadió, debe buscar una política que permita haya energía más barata que favorezca la competitividad de las comunidades para que atraigan actividad económica. Además, pidió hablar «mejor» de los territorios y, en especial, del mundo rural.

«No voy a dejar de ser del PP hasta que me muera»

Mañueco aseguró que Núñez Feijóo afrontará desde La Moncloa la reforma del modelo «escuchando y negociando con todos», porque él ha presidido la Xunta y firmó la Declaración de Santiago. «Creo que va a ser una de las grandes discusiones vamos a tener», dijo al tiempo que reconoció que no es un tema ideológico y garantizó que va a defender los intereses de CyL. Además, puso sobre la mesa el principio de igualdad de todos los españoles: «No me voy a cambiar ni de principios, ni de valores y ni voy a dejar de ser del PP hasta que me muera», sentenció. Alfonso Rueda se mostró «pesimista» sobre la posibilidad de que haya una nueva financiación autonómica.