El PSOE de CyL busca gente honesta, trabajadora y humilde para sus listas

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha abogado ayer por buscar «gente honesta, trabajadora y humilde» que conecte con los ciudadanos y que conozca el territorio para la elaboración de las listas electorales «para el calendario electoral que se avecina en breve", ha vaticinado. «Gente comprometida con su tierra y que sea reconocible", ha añadido.

"Vamos en serio y vamos a por todas en esta contienda electoral", ha asegurado también Carlos Martínez antes de presidir este lunes el Consejo Territorial del PSOE al que han acudido todos los secretarios provinciales, a excepción del vallisoletano Óscar Puente que ha estado representado por su número dos, Patricia Gómez.

Martínez ha ratificado que la «pieza clave» de su proyecto autonómico pivotará sobre lo municipal y preguntado en concreto sobre si es partidario de incluir a alcaldes o concejales en las listas autonómicas el también alcalde de Soria ha admitido que no comparte, aunque asume, la decisión que se adoptó en su día de prohibir que los alcaldes de localidades de más 20.000 habitantes fueran procuradores.

"No me gustó nunca eso de que al poder municipal se le limitara la presencia en las Cortes, me parece un error más", ha asegurado Martínez que ha reivindicado la importancia de los representantes municipales por su experiencia en la gestión, una faceta que ha situado además como una de las «fortalezas» del PSCL para poder controlar las riendas del futuro gobierno autonómico, tras lo que ha criticado la «cómoda nebulosa» en la que vive el Partido Popular y la «invisibilidad» del Gobierno autonómico que «ni está ni se le espera». Martínez ha reunido en Valladolid el Consejo Territorial del PSOE para coordinar todos los preparativos en cada provincia para tener la estructura preparada de cara a las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar en marzo como fecha tope. Ha hecho hincapié en la necesaria labor de coordinación y de cooperación entre las nueve provincias.