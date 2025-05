Clausura el curso del Programa Interuniversitario de la Experiencia con un nuevo récord de matrículas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fomento del envejecimiento activo es un compromiso de la Junta y de su presidente con las casi 643.000 personas mayores de 65 años que residen en la Comunidad, un ámbito por el que se continúa apostando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este amplio colectivo. Una de las iniciativas más exitosas y con mayor grado de satisfacción impulsados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’. Una iniciativa que, año tras año, continúa batiendo récords y que el Ejecutivo autonómico, en colaboración con las ocho universidades de Castilla y León, sigue reforzando.

Tal éxito lo demuestran las cifras cosechadas durante el curso 2024-2025, que ha clausurado la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. La número dos del Gobierno autonómico ha ejercido de madrina de los recién graduados y ha anunciado las futuras inversiones de la Junta en este programa, que va a continuar creciendo cuantitativa y cualitativamente.

Este curso que se cierra ha contado con 6.139 matriculados, lo que supone un 10,7 % más que el anterior, con un incremento de 594 alumnos, 520 en la modalidad presencial. De hecho, de ese total, 5.848 se han inscrito para asistir de manera física a las clases, mientras que el resto, 291, han cursado sus estudios en alguna de las 15 sedes online. Este ejercicio se han sumado las de Alba de Tormes (Salamanca), Ólvega (Soria) y Nava de la Asunción (Segovia) a esta modalidad digital. El resto, 27, son sedes presenciales ubicadas en 24 localidades, 15 de ellas municipios distintos a las capitales de provincia.

En este programa, siete de cada diez alumnos son mujeres y el 46 % del total tiene entre 60 y 70 años, mientras que el 28 % suma entre 70 y 80 años. Se trata de una iniciativa con un grado de satisfacción muy alto. Si bien las cifras de matriculados hablan por sí solas, las encuestas realizadas a final de curso reflejan que el 91 % de los alumnos están muy satisfechos y prácticamente el 100 % lo recomendaría a otras personas. Cabe recordar que, el pasado curso, Isabel Blanco recogió el Premio Senda a la Mejor Iniciativa Pública por el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’.

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado en la UEMC —que gestiona las sedes de Medina de Rioseco y Medina del Campo de la provincia de Valladolid— que la Junta va a continuar realizando mejoras y reforzando el programa el próximo curso a través de un incremento del 10 % en la financiación hasta los 320.821 euros. De este modo, se van a aumentar el número de plazas en 600 y se van a incorporar tres nuevas sedes online, así como ocho nuevos itinerarios formativos en cinco universidades.

Isabel Blanco, además de felicitar a los recién graduados, ha reconocido la labor de las ocho universidades de Castilla y León y ha manifestado que el programa es un modelo de coordinación entre las instituciones implicadas y un gran ejemplo de buena práctica. Además, ha añadido que su participación es muestra de lo que debe ser la universidad, cuna del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Esta iniciativa no sólo favorece el acceso de los mayores de 55 años al conocimiento, sino que también fomenta las relaciones sociales y es una herramienta clave para luchar contra la soledad no deseada, para las personas más mayores, en general, y para las que residen en el medio rural, en particular. De hecho, para llegar a esas personas que viven en los municipios más pequeños y donde el número de matriculados es reducido, se creó la modalidad online interactiva, en la que también se pone a disposición de los alumnos un aula física próxima a su lugar de residencia —centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales o locales cedidos por los ayuntamientos— para que acudan a clases participativas online con el profesor, para así poder mantener el contacto con los compañeros.

Envejecimiento activo

El ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’, que lleva funcionando desde 1993 de manera ininterrumpida, es una de las iniciativas integradas en el ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’ de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que tiene como objetivo que las personas mayores puedan tener una vida activa, seguir cuidándose física y emocionalmente y evitar el aislamiento social.

Un programa en el que destaca el ‘Club de los 60’, con 353.000 socios, en cuyo marco se celebran un gran número de actividades, de entre las que destacan el programa de viajes, el de termalismo o el de acercamiento intergeneracional —mediante el que conviven personas mayores y jóvenes universitarios—. También hay que sumar el ‘Programa de promoción del asociacionismo en el medio rural’, en el que se apoya a más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas, y todas las actividades que se organizan en colaboración con la Red Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León o las que se celebran en los centros propios de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Cabe recordar la puesta en marcha del renovado ‘Carné 60 CyL’, cuyo objetivo es que los mayores de 60 años puedan acceder a servicios, actividades, eventos, productos o comercios de cualquier tipo en condiciones ventajosas y al que se han adherido ya más de 700 establecimientos.