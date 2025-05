El PP se une a la oposición para pedir a la Junta que registre el Presupuesto

Las Cortes de Castilla y León volvieron a instar, casi por unanimidad, a la Junta a registrar el proyecto de ley de Presupuesto junto con la ley de Medidas para dar «una cobertura legal, económica y administrativa real y efectiva» a los sectores productivos ante el impacto internacional por los posibles aranceles de Estados Unidos.

Durante el debate de la moción de Vox, se produjo un cruce de reproches entre el PP, PSOE y el partido de Abascal, al que ambos mayoritarios acusaron de respaldar los aranceles de Trump que perjudican a sectores productivos y de referencia de Castilla y León como el automóvil, lo que rechazó el proponente. Pese a la critica por parte de la popular Rosa Esteban tanto a PSOE como a Vox, por unir los votos en este caso para que se cumpla con el Estatuto de Autonomía para la aprobación de los presupuestos, el Grupo Popular votó a favor y el texto —con enmienda socialista para incluir la ley de Medidas-salió con 77 síes (PP, PSOE, Vox, UPL-Soria Ya, Igea y XAV) y tres abstenciones (Pablo Fernández y los no adscritos).

Tanto Carlos Menéndez (Vox), como algún otro portavoz, incidieron en la «falta de coherencia» de la Junta cuando Núñez Feijóo dice que «un Gobierno sin presupuestos no gobierna nada» y sí él gobernara, en ese caso, convocaría elecciones, mientras que su partido en Castilla y León no registra las cuentas. En la presentación de la moción, Carlos Menéndez recordó que es la tercera vez en que presentan una iniciativa en la que se insiste a la Junta en que registre el proyecto de presupuestos más cuando «se ha vendido con autobombo para la precampaña» de Fernández Mañueco un marco para el impulso de la internacionalización.

La socialista Rosa Rubio inició su turno subrayando el perjuicio de «la guerra arancelaria» de Trump a sectores estratégicos de Castilla y León, como la automoción, y añadió que con los antecedentes que existen, la Junta presentó un plan de 16,7 millones de euros y el Gobierno de 14.000 millones, pero el primero es para avales y créditos y no ayudas directas. «Hipocresía política», resumió. Pero también acusó a Vox de «rasgarse las vestiduras» y venir ahora de «salvadores» cuando Santiago Abascal respaldó las políticas de la administración Trump. «Instar a la Junta a hacer lo que tiene que hacer», subrayó el procurador de UPL José Ramón García, que estimó que la moción va más allá al pedir que se presenten las cuentas para dar una cobertura legal y de seguridad al tejido productivo. «La Junta no ha estado a la altura», incidió, al recordar que «mintieron y fue puro teatro institucional» la presentación del anteproyecto.

Las Cortes exigen retirar los cambios de Renfe en las frecuencias de AVE

Las Cortes de Castilla y León han pedido este miércoles, a través de una proposición no de ley presentada por el PP y respaldada por el resto de grupos de la oposición excepto el PSOE, que Renfe retire las modificaciones en las frecuencias del AVE Madrid-Galicia a su paso por Castilla y León, entre otras iniciativas en materia de inversiones en otros servicios e infraestructuras ferroviarias y de autovías. El encargado de defender ante el pleno esta proposición no de ley ha sido el procurador del PP por Zamora José Alberto Castro, quien se ha quejado de lo que considera como un maltrato hacia Castilla y León por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras la intervención inicial de Castro, la procuradora socialista Laura Pelegrina ha defendido una enmienda al texto en la que el PSOE ha plasmado una batería de reivindicaciones dirigidas a la Junta de Castilla y León, ya que entiende que el PP se limita a utilizar los cambios en las frecuencias como «excusa» para presentar esta PNL que ha calificado de «oportunista y alarmista, que no tiene ni pies ni cabeza», pero no observa las carencias del Ejecutivo autonómico en esta misma materia. «Mañueco no hace nada, primero hablen de sus competencias y su gestión», ha zanjado Pelegrina sobre lo que considera como una dejación defunciones de la Junta, apoyada por un PP en el que ve «oportunismo puro y duro». En el caso de Vox, la procuradora Luisa Calvo ha pedido incluir otro punto para demandar la destitución del presidente de Renfe —lo que no ha sido aceptado por el proponente del PP— y ha considerado «un atropello» los cambios en las frecuencias del AVE en Sanabria. Por su parte, Alicia Gallego (UPL) ha calificado los cambios en las frecuencias como un «desprecio» hacia los ciudadanos, quienes sufren un «grave perjuicio» a la hora de no contar con opciones para desplazarse para trabajar a primera hora de la mañana, especialmente en el caso de los habitantes de zonas rurales que han apostado por seguir en ese lugar. Desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (UP) ha afirmado que los cambios «no tienen un pase ni justificación».