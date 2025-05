Mañueco a Feijóo: "Necesitamos que llegues a La Moncloa para acabar con la pesadilla sanchista"

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apeló ayer al «proyecto para España» del presidente nacional de los «populares», Alberto Núñez Feijóo, al que urgió a «llegar cuanto antes a La Moncloa para acabar con la pesadilla del «revanchismo»». Mañueco precedió en la palabra al político gallego durante el acto celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, con el que abre la campaña electoral para las primarias del partido, que tendrán lugar en el marco del XXI Congreso Nacional del partido, los días 4, 5 y 6 de julio en Ifema, en Madrid. Mañueco confió en la llegada del PP para «restablecer la decencia en las instituciones, mandando al baúl de los recuerdos a este Gobierno, en plena descomposición, para devolver la ilusión, la certidumbre que representas, la alternativa, el proyecto de cambio que defiende la igualdad de todos, vivan donde vivan». «Es el proyecto que representa el PP, con Feijóo a la cabeza», incidió.

Consideró que es un «honor» tener hoy al presidente del PP en Castilla y León, sobre el que dijo que «sabes elegir y has elegido nuestra tierra, lo has hecho muy bien porque has querido empezar la campaña aquí, porque conoces la importancia del PP de esta Comunidad». «Estamos contigo, con tu proyecto, estaremos de manera unánime a tu lado. Eres un lujo de presidente y es una suerte que tenemos los castellanos y leoneses, tenerte siempre a nuestro lado, cerca de nosotros», definió Mañueco.