Una tromba de agua causa estragos en Valladolid

Vista de un túnel inundado en Valladolid como consecuencia de las precipitaciones caídas en la ciudad este martes.EFE/R. GARCIA

Valladolid ha amanecido este miércoles con todos los túneles abiertos y una calzada levantada tras la tromba de agua que ayer afectó a la ciudad, sin daños personales salvo un joven que se fracturó una pierna en un atropello, según ha evaluado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

En un audio, el alcalde ha recordado que ayer Valladolid sufrió una "fuerte tromba de agua, una fuerte tormenta inusual que ha afectado al desarrollo de la vida ciudadana".

El servicio de emergencias 112 atendió entre las siete y las nueve de la tarde de ayer más de doscientas llamadas por incidentes relacionados con la tormenta que descargó sobre Valladolid y alrededores.

Se atendieron llamadas por filtraciones de agua en los centros cívicos "Canal de Castilla" y "Rondilla" y en el centro de salud de Huerta del Rey; se informó de la inundación de un sótano del centro de hemoterapia y hemodonación, todos ellos en Valladolid; y de vehículos que no podían pasar por las balsas de agua en el túnel de la Plaza Circular y en la calle Mieses.

El resto de avisos fueron por balsas de agua en calles, inundaciones de locales comerciales, portales y garajes particulares, además de filtraciones de agua en el interior de viviendas; sin que en ninguna se requieriera asistencia sanitaria.

Todo ello provocaba la declaración por parte de la Junta de Castilla y León del nivel del Plan Inuncyl en la provincia de Valladolid en el contexto de la emergencia.

Carnero ha recordado esas incidencias aunque "todos los túneles en los distintos puntos de la ciudad están ya abiertos. El último que permaneció cerrado a últimas horas de la noche de ayer fue el de la plaza de la Circular".

Además, en el cruce entre el Paseo Juan Carlos primero y calle villabáñez se levantó la calzada, lo que el alcalde ha confiado en que se pueda resolver cuanto antes.

Durante la emergencia, la empresa pública Auvasa permitió la subida y bajada de viajeros de forma gratuita dada la situación provocada por el fuerte aguacero.

"Hoy es día de análisis, de diagnosis tanto en los comercios, en los locales y por supuesto en las infraestructuras municipales, que por cualquier razón hayan sufrido distintas incidencias de inundación a lo largo del día de ayer", ha planteado Carnero.

El alcalde ha destacado el trabajo de la Policía Municipal, bomberos y distintos servicios públicos, y el comportamiento cívico de los vecinos.

Anoche, las previsiones eran de que no pudiera abrir este miércoles por los daños, la piscina de Huerta del Rey, ni el Centro Cívico Canal de Castilla ni el de José Luis Mosquera, pendientes de la solución de las inundaciones.

Desde el grupo municipal del PSOE se ha criticado que no hubiera información previa del Ayuntamiento, ni medidas preventivas, pese a que desde primera hora de la mañana se conocían las previsiones meteorológicas; ni hubo reacción por la tarde cuando se advirtió de un empeoramiento -al pasar de nivel de aviso amarillo al naranja en la capital-.