Mañueco luchará para mejorar las condiciones de los trabajadores

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la secretaria general de CCOO en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, se ofrecieron mutuamente ayer su «mano tendida» para «entre todos» mejorar las condiciones de los trabajadores de Castilla y León. En el acto de recepción de la nueva Comisión Ejecutiva de CCOO en Castilla y León, tras la elección de Fernández de los Muros como nueva secretaria autonómica del sindicato, Mañueco felicitó al nuevo equipo de dirección del sindicato en la Comunidad y puso en valor la «confianza» recibida en el último congreso de CCOO-CyL.

Así, y tras desear «los mejores éxitos» a la Comisión Ejecutiva de CCOO en Castilla y León durante esta nueva etapa, ofreció su mano tendida y recogió el ofrecimiento realizado previamente por De los Muros para garantizar la «plena colaboración» de la Junta con las organizaciones sindicales y empresariales para «trabajar todos en la mejora de los trabajadores y las personas de Castilla y León». Mañueco reiteró su compromiso «personal y político» con el Diálogo Social como «una de las principales señas de identidad» de Castilla y León y una herramienta «útil y eficaz» que «va a seguir definiendo» a la Comunidad autónoma.

Recordó que ya el año pasado se alcanzaron acuerdos en vivienda, dependencia, educación y transición justa en el marco del Diálogo Social, a los que este año se han sumado los planes de empleo anual y plurianual, el acuerdo en Formación Profesional, el de prevención de riesgos laborales y el de igualdad, corresponsabilidad y juventud.

«Vamos a seguir trabajando con muchísima intensidad porque mientras haya una persona en paro, tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para superar ese desafío», añadió Mañueco, que llamó a actuar «todos juntos» para brindar así «el mayor bienestar a las personas» de Castilla y León a través de «los mejores servicios públicos» que, según el presidente de la Junta, atestiguan «los datos de informes independientes».

La nueva secretaria general de CCOO, Ana Fernández de los Muros, valoró el acto como una muestra de «respeto mutuo» y un «ejercicio democrático que hay que poner en valor».