Mañueco y los consejeros irán a la manifestación de Feijóo como 'ciudadanos'

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y «la mayor parte» de los consejeros acudirán como «ciudadanos» a la manifestación convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno.

Carriedo dejó claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que a esa protesta «no irá ningún miembro de la Junta, pero sí irán personas que tienen responsabilidades importantes» en el Ejecutivo de CyL.

«Creo que es mucho lo que nos jugamos», dijo, para incluirse entre los participantes: «Vamos como otros miles de ciudadanos». «La Junta no participa en la manifestación, pero sí muchas personas que son ciudadanos y tienen alguna responsabilidad pública en la Administración autonómica», sentenció.

Sobre la convocatoria se manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pidió a los españoles que se rebelen frente «a la injusticia, la censura y los desmanes» del Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez. destacó la «paciencia y responsabilidad» de Feijóo.