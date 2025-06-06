La Junta recurre al TC el reparto de migrantes por «injusto» e «impuesto»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del Gobierno por el que se «impone» el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las autonomías, porque «vulnera competencias exclusivas» de la Comunidad. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó además que este Decreto Ley es contrario a los principios de igualdad y solidaridad, porque se exige un aumento de menores inmigrantes para la Comunidad del 300 por ciento frente al cinco por ciento de Cataluña.

«Es injusto, impuesto e invade competencias», resumió el portavoz de la Junta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en declaraciones recogidas por Ical, en las que afeó al Ejecutivo nacional que planteara el reparto «sin negociación» con las comunidades.

«Queremos seguir siendo una comunidad solidaria, pero en el plano de la igualdad y el acuerdo, y no de la imposición del Gobierno o de la insolidaridad en la aplicación de estas medidas», defendió Carriedo, que además denunció la vulneración de competencias que supone la norma y el «daño» para la autonomía financiera de las comunidades ya que «se fuerza a nivel concreto de recursos para este tipo de instalaciones» cuando 2la distribución no es equivalente entre todos los territorios de España».

El recurso se presenta así «dentro del plazo» de tres meses desde la aprobación del Decreto-Ley y con la «información adicional que supone conocer la distribución de incrementos entre las comunidades», lo que según Carriedo, permite incluir el factor de «insolidaria» en el recurso.También mostró Carriedo el deseo de la Junta de que se paralice el Decreto-Ley con las medidas cautelares que pueda plantear el Tribunal Constitucional para que «el Gobierno pueda tener la opción de reiniciar el diálogo», al que la Junta iría «con voluntad de acuerdo» y desde su concepción como «comunidad solidaria» porque «los menores requieren apoyo y atención».